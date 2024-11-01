ДТП с грузовиком заблокировало движение на нескольких улицах в центре Барнаула
Движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Ленина и до Павловского тракта
01 ноября 2024, 13:47, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей, на пересечении с улицей Челюскинцев, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки.
"Перекрыто три полосы: левый ряд, средний ряд, правый ряд", – сообщают водители.
В результате ДТП образовались огромные пробки. В частности, движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Ленина и до Павловского тракта. Это почти 2,5 км пути.
Автомобили на улице Челюскинцев практически стоят на месте – от улицы Партизанской. Длина затора – 1,5 км.
Также полукилометровая пробка образовалась в переулке Ядринцева – от улицы Крупской и до проспекта Строителей. Примыкающий к Ядринцева километровый участок улицы Молодежной также стоит, водители просто не могут втиснуться в "очередь".
Двухсотметровый затор есть и на проспекте Красноармейском, где автомобилисты с трудом заезжают на "заблокированный" проспект Строителей.
13:58:25 01-11-2024
Вполне вероятно что фуре и даром не надо в Барнаул. Однако другой дороги нет. Транзитный транспорт едет через город.
14:34:24 01-11-2024
Гость (13:58:25 01-11-2024) Вполне вероятно что фуре и даром не надо в Барнаул. Однако д...
А всё из-за того, что поворачивая с Челюскинцев из 1 ряда на Строителей, все лезут сразу во 2 ряд, т.к. первый для общественного транспорта. Там давно нужно выделенку убрать совсем или хотя убрать от этого перекрёстка и дальше к Павловскому тракту.
14:57:47 01-11-2024
Гость (14:34:24 01-11-2024) А всё из-за того, что поворачивая с Челюскинцев из 1 ряд... Это уже частности. Выделенку трогать нельзя. Город будет стоять в пробках не потому что дороги узкие, а потому что общественный транспорт не эффективен. Вот его и надо сделать эффективным и удобным за счет не эффективности и неудобства пользования личным автотранспортом для ЕЖЕДНЕВНЫХ поездок.
Это контринтуитивно и обываетель в этом месте обычно начинает возмущаться.
10:47:58 05-11-2024
Правило проезда перекрестков помним?
14:00:41 01-11-2024
Зачем нужно было ремонтировать старый мост?
Для лимиты новоалтайской ?
Забили фурами весь центр города.
14:14:56 01-11-2024
Гость (14:00:41 01-11-2024) Зачем нужно было ремонтировать старый мост?Для лимиты но... Фуры по старому мосту не ездят.
14:55:54 01-11-2024
ППШариков (14:14:56 01-11-2024) Фуры по старому мосту не ездят.... А лучше бы ездили и пробки бы в городе не делали
14:15:56 01-11-2024
Гость (14:00:41 01-11-2024) Зачем нужно было ремонтировать старый мост?Для лимиты но... Спеси то сколько, столичные вы наши)))
18:28:03 01-11-2024
Гость (14:15:56 01-11-2024) Спеси то сколько, столичные вы наши)))... да, столица стандартно удерживает лучших людей, образованных, вертких, ловких, предприимчивых. Имеют право быть спесивыми.
12:04:55 02-11-2024
Гость (18:28:03 01-11-2024) да, столица стандартно удерживает лучших людей, образованных... это Вы себя таковым считаете? а еще столица концентрат криминала,деклассированных элементов и прочего сброда.
15:26:16 01-11-2024
таксист права видимо купил, а ездить не купил, нафига он под фуру залез.
15:40:26 01-11-2024
Гость (15:26:16 01-11-2024) таксист права видимо купил, а ездить не купил, нафига он под... Он под фуру не лез. Фура ему правое заднее крыло задела.
18:22:54 01-11-2024
На фуре Алеша, и на такси Алеша. На ровном месте людям проблем наделали...