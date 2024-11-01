ДТП с грузовиком заблокировало движение на нескольких улицах в центре Барнаула

Движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Ленина и до Павловского тракта

01 ноября 2024, 13:47, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: 2gis.ru / Гетманов Максим

В Барнауле на проспекте Строителей, на пересечении с улицей Челюскинцев, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки.

"Перекрыто три полосы: левый ряд, средний ряд, правый ряд", – сообщают водители.

Изображение: сервис "Яндекс.Пробки"

В результате ДТП образовались огромные пробки. В частности, движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Ленина и до Павловского тракта. Это почти 2,5 км пути.

Автомобили на улице Челюскинцев практически стоят на месте – от улицы Партизанской. Длина затора – 1,5 км.

Также полукилометровая пробка образовалась в переулке Ядринцева – от улицы Крупской и до проспекта Строителей. Примыкающий к Ядринцева километровый участок улицы Молодежной также стоит, водители просто не могут втиснуться в "очередь".

Двухсотметровый затор есть и на проспекте Красноармейском, где автомобилисты с трудом заезжают на "заблокированный" проспект Строителей.