Джинсы, гамбургеры и кино. Совет отцов Новосибирска выступил против показа "Барби"

По мнению лидера движения, такие фильмы пропагандируют западный образ жизни

13 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Совет отцов Новосибирской области выступил против показа фильма "Барби" в кинотеатрах. Об этом заявил один из лидеров движения Сергей Майоров.

По словам Майорова, "Барби" развращает и навязывает чужую культуру. Также он считает, что фильм популяризирует "образ недружественного нам государства".

Лидер организации заявил, что "вестернизация" идет через "джинсы, гамбургеры и голливудские фильмы".

Майоров заявил "НГС", что сейчас он в Москве, а если был бы в Новосибирске, то постарался бы предотвратить показы фильма.