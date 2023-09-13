Джинсы, гамбургеры и кино. Совет отцов Новосибирска выступил против показа "Барби"
По мнению лидера движения, такие фильмы пропагандируют западный образ жизни
13 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Совет отцов Новосибирской области выступил против показа фильма "Барби" в кинотеатрах. Об этом заявил один из лидеров движения Сергей Майоров.
По словам Майорова, "Барби" развращает и навязывает чужую культуру. Также он считает, что фильм популяризирует "образ недружественного нам государства".
Лидер организации заявил, что "вестернизация" идет через "джинсы, гамбургеры и голливудские фильмы".
Майоров заявил "НГС", что сейчас он в Москве, а если был бы в Новосибирске, то постарался бы предотвратить показы фильма.
07:10:40 13-09-2023
Нам нынче образ Северной Кореи ближе и роднее ?
08:55:03 13-09-2023
Гость (07:10:40 13-09-2023) Нам нынче образ Северной Кореи ближе и роднее ?... У нас есть свой родной образ.Вы о чём?
10:44:16 13-09-2023
Гость (08:55:03 13-09-2023) У нас есть свой родной образ.Вы о чём?... и что в нем? Кокошник и репа?
12:28:56 13-09-2023
Гость (10:44:16 13-09-2023) и что в нем? Кокошник и репа?... А больше вы ничего про русскую культуру не знаете? Мимо вас прошло всё?
15:48:58 13-09-2023
какое отношение к культуре имеют ШТАНЫ?
08:03:04 13-09-2023
Что за странная организация - "совет отцов"? Я думал, советская власть в 1991 году закончилась...
10:22:23 13-09-2023
Гость (08:03:04 13-09-2023) Что за странная организация - "совет отцов"? Я думал, советс... Началась демократия без всяких советов и союзов.И полная свобода,где справедливостью и не пахнет.
08:07:17 13-09-2023
Да здравствует регресс и рабовладельческий строй! Назад в тёмные времена! Хе-хе
10:37:30 13-09-2023
Бартоломео (08:07:17 13-09-2023) Да здравствует регресс и рабовладельческий строй! Назад в тё... По вашему штаны и гамбургеры-это прогресс?
16:20:01 13-09-2023
Гость (10:37:30 13-09-2023) По вашему штаны и гамбургеры-это прогресс? ... Что такого крамольного, в штанах и котлете с хлебом?
16:41:03 13-09-2023
Гость (10:37:30 13-09-2023) По вашему штаны и гамбургеры-это прогресс? ... А вы ходите только в прогрессивном и его же едите? Или все же едите то, что нравится и носите то, что удобно? И да, я помню, как нас в СССР убеждали в том, что джинсы - это одежда сантехников и рабочих с фермы, и носить их - фу и бе)
08:12:13 13-09-2023
Молодёжи забивают мозги "ценностями потребления" отвлекая от мыслей о социальной справедливости.
22:44:45 13-09-2023
Господи какоц бред! Я хочу смотреть те фильмы, какие хочу, слушать любимую музыку- не важно в какой стране все это было созданно. Почему кто-то должен за меня решать, что мне нужно и можно, а что нет?! Мне глубоко фиолетова на эту пснвдопатриотическую прапаганду. Фильм_ это просто фмильм. Хороший или плохой. Понравился или нет. Главный критерий для меня-это мои эмоции после просмотра.
09:18:35 13-09-2023
Не смотрел, но осуждаю )))
11:27:44 13-09-2023
Кинолюб (09:18:35 13-09-2023) Не смотрел, но осуждаю )))... не смотрел. совет отцов Новосибирска не осуждаю. правильно против показа выступают.
09:26:50 13-09-2023
Джинсы носит весь мир. Большинство джинсов производят в Китае, Индии, Египте и Пакистане. Эти страны очень трудно назвать Западом. Мне чего теперь джинсы снять, если они какому-то папаше из Н-ска не нравятся? Чем они западный образ жизни то пропагандируют?
09:39:57 13-09-2023
Он из 1970 вещает.)
09:43:52 13-09-2023
Согласна с предыдущим комментарием. Джинсы удобная одежда. В кино ходят чтобы и настроение себе поднять. И куклы красивые. В детстве играла в них с радостью. Не было каких то мыслей быть похожей на неё. Но чувствовала себя модельером когда одежду сама ей шила и связала. Западные новшества не все же плохие.
12:31:20 13-09-2023
Гость (09:43:52 13-09-2023) Согласна с предыдущим комментарием. Джинсы удобная одежда. В... Вот и я думаю, фильм этот вызывает ностальгию у тех, кто играл в детстве этими куклами. Я не успела (было уже лет 11, когда они появились), так совершенно равнодушна и к этим Барби, и к этому фильму. Но те, кто успел поиграть, тем приятно, наверное, детское время вспомнить.
12:32:02 13-09-2023
Гость (09:43:52 13-09-2023) Согласна с предыдущим комментарием. Джинсы удобная одежда. В... Джинсы очень удобная одежда. И сидят лучше многих брюк. И практичнее.
10:14:27 13-09-2023
А у вас своя-то культура есть?
10:21:51 13-09-2023
Гость (10:14:27 13-09-2023) А у вас своя-то культура есть?... есть движение "ушел за хлебом и не вернулся"
10:30:04 13-09-2023
Гость (10:14:27 13-09-2023) А у вас своя-то культура есть?... Да откуда ей взяться,своей-то?Вся культура в Америке и в Евразии:на западе,на востоке и юге.А свою в упор не видим.
10:34:16 13-09-2023
Гость (10:14:27 13-09-2023) А у вас своя-то культура есть?... Нажираться на праздники до синевы!
12:32:30 13-09-2023
Гость (10:14:27 13-09-2023) А у вас своя-то культура есть?... У вас, наверное, нет, раз спрашиваете.
10:29:25 13-09-2023
Не удивлюсь, если этот "совет" окажется чем-то вроде закрытого клуба типа "голубой устрицы".
11:43:08 13-09-2023
Нам нужно свои фильмы про любовь снимать. Типа: «Он влюблённый с первого взгляда: "Жду сегодня вечером на сеновале". Она, хлопая выпученными глазами: "Чё прям сразу на сеновал?" Он: "Ты молода и хороша, я чертовски хорош! - чё зря время терять".»
12:33:45 13-09-2023
Гость (11:43:08 13-09-2023) Нам нужно свои фильмы про любовь снимать. Типа: «Он влюблённ... Вам иногда лучше помолчать. Сойдете за умного.
14:10:37 13-09-2023
Сцена Андрея Миронова из фильма про любовь "Обыкновенное чудо" Он: Ровно в полночь. Она: Что в полночь? Он: Приходите к амбару не пожалеете. Она: ??? Он: Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду. Она: Как Вы смеете!? Он: Смею, дорогая моя, смею. Она: Вы сумашедший? Он: Напротив я так нормален, что сам даже себе удивляюсь. Она: Вы негодяй. Он: Да, а кто нынче хороший? А бабочка крылышками бек-бяк-бек-бяк, а за ней воробушек шмыг- шмыг-шмыг...
14:21:56 13-09-2023
Гость (12:33:45 13-09-2023) Вам иногда лучше помолчать. Сойдете за умного.... Рекомендую посмотреть фильм "Обыкновенное чудо" и мой комментарий заиграет новыми красками
12:33:09 13-09-2023
Гость (10:34:16 13-09-2023) Нажираться на праздники до синевы!... Не, это чисто ваша семейная традиция.
14:45:17 13-09-2023
Гость (12:33:09 13-09-2023) Не, это чисто ваша семейная традиция.... Можно подумать, твоя традиция другая. Разница лишь в стоимости напитков.
15:44:19 13-09-2023
А разве не США запретили импортировать свои фильмы в нашу страну?