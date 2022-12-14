Жители Алтая незаконно срубили более 300 новогодних елей и попались полиции

В Республике Алтай полицейские задержали двух жителей Турочакского района по подозрению в незаконной рубке новогодних деревьев, сообщили в региональном МВД.

В момент приезда правоохранителей мужчины разгружали микроавтобус с пихтой на одном из складов Горно-Алтайска. Документов, разрешающих заготовку 102 новогодних елей, лесорубы не представили, а затем признались, что занимались этим незаконно.

Во время осмотра места в Турочакском районе, где была совершена нелегальная рубка, стражи порядка нашли ещё 207 деревьев, подготовленных к перевозке. Со слов подозреваемых, они планировали на этом заработать в преддверии Нового года. Возбуждено уголовное дело.