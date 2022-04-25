Центробанк изменил порядок расчета официальных курсов валют

Банк России изменил порядок расчёта официальных курсов доллара, евро и юаня по отношению к рублю. Теперь курс будет определяться по сделкам, завершённым до 15:30 по московскому времени.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00-16:30 мск», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что это решение было принято для обеспечения непрерывной деятельности экономических агентов на территории России.

Ранее эксперты предположили, что Центробанк в ближайшее время может снизить ключевую ставку до 15%. В пользу этого говорит ряд факторов, среди которых фигурирует укрепление курса рубля.