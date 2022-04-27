Кудрин: инфляция в 2022 году превысит 20%
В следующем году она также будет немаленькой, подчеркнул глава Счетной палаты
Инфляция в России в 2022 году может превысить 20%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, спад ВВП страны по итогам года, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит от 8,8 до 12,4%.
«Инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%», — цитирует его ТАСС.
В 2023 году инфляция также будет немаленькой — больше 6%, добавил Кудрин.
Он также отметил, что правительство задерживает публикацию макропрогноза (прогноза социально-экономического развития на три года), а «эти цифры очень нужны».
Кроме того, он добавил, что экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкций.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на перестройку российской экономики может уйти несколько лет.