Экс-директора Popcorn Books приговорили к четырем годам условно за экстремизм
Ему также запрещено заниматься издательским делом
07 августа 2026, 19:45, ИА Амител
Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-директора издательства Дмитрия Протопопова виновным в организации деятельности экстремистской организации, сообщает "Коммерсантъ".
«Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — огласила решение судья.
С учетом того, что подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. На аналогичный срок — четыре года — Протопопову запрещено заниматься издательской деятельностью, а также администрировать любые сайты.
Поводом для уголовного преследования стала продажа литературы с пропагандой ЛГБТ*. Стоит отметить, что само издательство Popcorn Books прекратило работу в прошлом году.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ
20:24:45 07-08-2026
Срамота какая-то. Нашли преступника!