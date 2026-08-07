Экс-директора Popcorn Books приговорили к четырем годам условно за экстремизм

Ему также запрещено заниматься издательским делом

07 августа 2026, 19:45, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-директора издательства Дмитрия Протопопова виновным в организации деятельности экстремистской организации, сообщает "Коммерсантъ".

«Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — огласила решение судья.

С учетом того, что подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. На аналогичный срок — четыре года — Протопопову запрещено заниматься издательской деятельностью, а также администрировать любые сайты.

Поводом для уголовного преследования стала продажа литературы с пропагандой ЛГБТ*. Стоит отметить, что само издательство Popcorn Books прекратило работу в прошлом году.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ