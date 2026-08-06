Главе Popcorn Books запросили условный срок по делу об ЛГБТ**-книгах

Протопопова* обвинили в руководстве ячейкой "экстремистской организации" и участии в ней. Он признал вину и дал показания на соучастников, его дело рассматривали в особом порядке

06 августа 2026, 22:55, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Прокурор просит назначить четыре года лишения свободы условно руководителю издательств Popcorn Books и "Индивидуум Принт" Дмитрию Протопопову* за организацию продаж книг по теме ЛГБТ**, сообщает корреспондент ТАСС.

«Прошу суд путем частичного сложения наказаний назначить Протопопову* общий срок наказания в виде лишения свободы на срок четыре года. Назначенное наказание прошу считать условным с испытательным сроком в пять лет», — сказала гособвинитель.

Протопопова* обвинили в руководстве ячейкой "экстремистской организации" и участии в ней. Он признал вину и дал показания на соучастников, его дело рассматривали в особом порядке. Сотрудников Popcorn Books обвиняли по статье о пропаганде экстремизма из-за продажи сотен книг, в которых упоминались нетрадиционные отношения.

Кроме экс-директора, фигурантами дела стали бывший директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов и бывший работник склада Артем Вахляев. Их задержали в мае 2025 года, вменив попытку продажи книг, запрещенных законом о пропаганде ЛГБТ**, с целью вовлечения несовершеннолетних в деятельность движения.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ