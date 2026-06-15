Эксперт назвала условия, при которых рефинансирование ипотеки действительно выгодно

Реальная выгода появляется только при существенном уменьшении процентной ставки

15 июня 2026, 10:45, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рефинансирование ипотеки действительно может помочь снизить финансовую нагрузку, однако делать это при любом уменьшении процентных ставок не всегда целесообразно. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.

По словам эксперта, многие заемщики, планирующие оформить ипотеку в 2026 году под 17–19% годовых, рассчитывают в будущем воспользоваться программами рефинансирования при снижении ключевой ставки. Однако, как отмечает специалист, реальная выгода появляется только при существенном уменьшении процентной ставки.

«По-настоящему рефинансирование становится выгодным, когда ставка снижается на 2–3 процентных пункта — это дает ощутимую экономию 15–25% от переплаты. Если разница менее 1%, процедура с учетом всех сопутствующих расходов не окупится», — пояснила Газетдинова.

Эксперт подчеркнула, что снижение ставки на 0,5–1 процентный пункт, ожидаемое некоторыми участниками рынка в ближайшее время, не является достаточным основанием для массового рефинансирования ипотечных кредитов.

«Эффект зависит от остатка долга, расходов на переоформление, страховку, оценку, госпошлины и от того, сохраняется ли прежний срок кредита или он фактически начинается заново. Затраты на эти процедуры практически "съедают" всю выгоду. Поэтому окупаемость рефинансирования при снижении ставки всего на 1 процентный пункт может растянуться на годы», — отметила специалист.

Кроме того, аналитик обращает внимание на то, что рефинансирование нередко теряет экономический смысл после прохождения половины срока кредитования.

«На этом этапе большая часть процентов уже выплачена, а новый кредит на тот же или больший срок фактически обнуляет график платежей: заемщик снова начинает с выплаты преимущественно процентов, а не тела долга», — уточнила Газетдинова.

Эксперты советуют перед принятием решения тщательно просчитать все сопутствующие расходы и оценить размер потенциальной экономии. Важно учитывать не только новую процентную ставку, но и остаток задолженности, срок кредита и дополнительные затраты, связанные с оформлением нового договора.