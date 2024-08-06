Эксперт объяснил, почему важно внимательно читать уведомления от банков

Злоумышленники могут выпустить карту от вашего имени и пользоваться ею

06 августа 2024, 10:47, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com

Куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова призвала россиян внимательно читать сообщения из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и при утере карты немедленно сообщать в банк. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить токенизированную карту и начать совершать платежи без ведома владельца. Храпунова советует при получении нестандартных уведомлений незамедлительно звонить на горячую линию банка, а при утере карты – немедленно сообщить об этом и заблокировать ее.

Также эксперт рекомендует завести отдельную карту для платежей в интернете и не "светить" иные карты, на которые приходят основные доходы или где хранится семейный кошелек.