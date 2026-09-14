Турцию стоит рассматривать с осторожностью

14 сентября 2026, 13:02, ИА Амител

Остров / Мальдивы / Тропики / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Бизнес‑аналитик Александр Высоких в интервью "Газете.ru" обозначил перспективные направления для покупки зарубежной недвижимости в 2027 году. В список вошли ОАЭ, Грузия, Сербия и Таиланд, а Турцию эксперт рекомендовал рассматривать с осторожностью.

По оценке аналитика, самым прозрачным вариантом для инвестиций остается Дубай. Стоимость однокомнатной квартиры там варьируется в диапазоне 300–450 тысяч долларов, а доходность от сдачи в аренду может достигать 5,5–7% годовых. В Тбилиси стартовые вложения составят ориентировочно 60–100 тысяч евро при доходности 6–8%, в Белграде — 100–135 тысяч евро и 5–6% соответственно.

Таиланд, по словам Высоких, подойдет тем, кто планирует совмещать личное проживание с арендой объекта. При этом иностранцы сталкиваются с ограничением: им разрешено владеть не более чем 49% площади квартир в кондоминиуме.

Что касается Турции, то, несмотря на высокую номинальную доходность, важно учитывать инфляцию и девальвацию лиры: рост стоимости недвижимости в местной валюте не обязательно обернется прибылью при конвертации в рубли, доллары или евро.

Эксперт советует не ориентироваться на заявленную доходность, а рассчитывать чистую прибыль — с учетом налогов, расходов на ремонт и содержание, услуг управляющей компании и периодов, когда объект не сдается. Реальная доходность может оказаться ниже рекламной на 1,5–2 процентных пункта.

Высоких полагает, что покупка зарубежной недвижимости оправданна при наличии капитала от 15–20 миллионов рублей и инвестиционном горизонте минимум пять лет. При этом он рекомендует выделять на один зарубежный объект не более 30–40% от общего объема инвестиционных накоплений.