Эксперт раскрыл идеальные страны для покупки зарубежной недвижимости
Турцию стоит рассматривать с осторожностью
14 сентября 2026, 13:02, ИА Амител
Бизнес‑аналитик Александр Высоких в интервью "Газете.ru" обозначил перспективные направления для покупки зарубежной недвижимости в 2027 году. В список вошли ОАЭ, Грузия, Сербия и Таиланд, а Турцию эксперт рекомендовал рассматривать с осторожностью.
По оценке аналитика, самым прозрачным вариантом для инвестиций остается Дубай. Стоимость однокомнатной квартиры там варьируется в диапазоне 300–450 тысяч долларов, а доходность от сдачи в аренду может достигать 5,5–7% годовых. В Тбилиси стартовые вложения составят ориентировочно 60–100 тысяч евро при доходности 6–8%, в Белграде — 100–135 тысяч евро и 5–6% соответственно.
Таиланд, по словам Высоких, подойдет тем, кто планирует совмещать личное проживание с арендой объекта. При этом иностранцы сталкиваются с ограничением: им разрешено владеть не более чем 49% площади квартир в кондоминиуме.
Что касается Турции, то, несмотря на высокую номинальную доходность, важно учитывать инфляцию и девальвацию лиры: рост стоимости недвижимости в местной валюте не обязательно обернется прибылью при конвертации в рубли, доллары или евро.
Эксперт советует не ориентироваться на заявленную доходность, а рассчитывать чистую прибыль — с учетом налогов, расходов на ремонт и содержание, услуг управляющей компании и периодов, когда объект не сдается. Реальная доходность может оказаться ниже рекламной на 1,5–2 процентных пункта.
Высоких полагает, что покупка зарубежной недвижимости оправданна при наличии капитала от 15–20 миллионов рублей и инвестиционном горизонте минимум пять лет. При этом он рекомендует выделять на один зарубежный объект не более 30–40% от общего объема инвестиционных накоплений.
13:06:28 14-09-2026
в прибалтике покупали - отобрали
в финляндии покупали -отобрали
в болгарии покупали -отобрали
в ЕС покупали -отобрали
до каких пор лохами быть ааа?
13:12:23 14-09-2026
Гость (13:06:28 14-09-2026) в прибалтике покупали - отобралив финляндии покупали -от... Кругом друзья.И вот куды бедному крестьянину деться?
13:57:57 14-09-2026
Гость (13:06:28 14-09-2026) в прибалтике покупали - отобралив финляндии покупали -от... Ну какая прибыль тем народам которые вступили в .... политбюро ЕС.Солнечная Болгария продавала фруктовые компоты по всему Союзу.Союз развалился братья болгары вступили в ес Те построили большую дорогу.И всё.А вдоль дороги мёртвые с косами стоят.Ах,нет,то другое,то в соседней стране...Прибалты гордились своими заводами по производству электробытовыми приборами и духами дзинтерс .Всё это расходилось по Союзу.В настоящее время время оттуда схлынула молодёжь В поисках лучшей жизни (как им показали по голливуду вуду)Там осталось по миллиончику в каждой из трёх стран
14:15:57 14-09-2026
Гость (13:57:57 14-09-2026) Ну какая прибыль тем народам которые вступили в .... политбю... везде-плохо.
поэтому, предлагаешь сидеть молча здесь.
ведь у нас, по твоему лучше всех?
сюда, за паспортом едут..
три звезды+тысячи туземцев.
а в другие страны?
бегут все кому не лень.
и святы, и кляты..
14:22:38 14-09-2026
таки да. (14:15:57 14-09-2026) везде-плохо.поэтому, предлагаешь сидеть молча здесь.... на данный момент хороших вариантов даже у срединочек (а вот куда сейчас пристроить вагон денег? вопрос...) - нет, не говоря уж про мелочь типа нас.
15:25:55 14-09-2026
Мусик (14:22:38 14-09-2026) на данный момент хороших вариантов даже у срединочек (а вот ... а ты посмотри куда остальные пристраивают. В горный едут и землю скупают
14:27:49 14-09-2026
таки да. (14:15:57 14-09-2026) везде-плохо.поэтому, предлагаешь сидеть молча здесь.... Невозможно молчать.кастрюли и душлаги (чтобы от задних не прилетело)- и на площадь.Не беря в голову последующие нюансы.
14:43:39 14-09-2026
Гость (13:06:28 14-09-2026) в прибалтике покупали - отобралив финляндии покупали -от... будем возмущаться и тут отберут)))
14:19:40 14-09-2026
Раньше был проект провести трубы по братской Болгарии.Дешёвый газ и получение прибыли гражданам.Но нет.ессс сказало нет.Сменилась в Болгарии власть,которая попросила проект взад (насчёт выгоды).Но трубу провели через Турцию.Которая тоже сидит на двух табуретках.