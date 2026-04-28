Спрос растет на фоне ужесточения регулирования интернет-контента и ограничений доступа к отдельным ресурсам

28 апреля 2026, 13:05, ИА Амител

VPN-сервисы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В марте 2026 года число загрузок VPN-приложений в России через Google Play достигло 9,2 миллиона, что в 14 раз превысило показатели прошлого года. Меры, направленные на ограничение обхода блокировок, усложняют работу с VPN. Однако, как отмечают специалисты, это также приводит к снижению активности пользователей на тех платформах и сервисах, которые ограничивают доступ к VPN, пишет "Коммерсант".

Согласно статистике Similarweb, с марта 2025 года по март 2026-го в Google Play было зафиксировано 35,7 миллиона установок таких сервисов.

«Наибольший рост активности зафиксирован в первом квартале 2026 года, когда пользователи загрузили VPN-приложения 21,27 миллиона раз. В марте три наиболее популярных VPN-сервиса из топ-5 получили более 2,5 миллиона установок каждый», — сообщает издание.

К концу 2025 года Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений) зафиксировала, что активными пользователями пяти самых популярных VPN-приложений в России были 7,3 миллиона человек.

К концу апреля 2026 года Роскомнадзор потребовал удалить 116 VPN-приложений из App Store. В конце марта было удалено более 20 подобных сервисов.

Ранее в России предложили создать перечень "белых VPN".