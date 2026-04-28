Число скачиваний VPN-приложений в России выросло в 14 раз
Спрос растет на фоне ужесточения регулирования интернет-контента и ограничений доступа к отдельным ресурсам
28 апреля 2026, 13:05, ИА Амител
В марте 2026 года число загрузок VPN-приложений в России через Google Play достигло 9,2 миллиона, что в 14 раз превысило показатели прошлого года. Меры, направленные на ограничение обхода блокировок, усложняют работу с VPN. Однако, как отмечают специалисты, это также приводит к снижению активности пользователей на тех платформах и сервисах, которые ограничивают доступ к VPN, пишет "Коммерсант".
Согласно статистике Similarweb, с марта 2025 года по март 2026-го в Google Play было зафиксировано 35,7 миллиона установок таких сервисов.
«Наибольший рост активности зафиксирован в первом квартале 2026 года, когда пользователи загрузили VPN-приложения 21,27 миллиона раз. В марте три наиболее популярных VPN-сервиса из топ-5 получили более 2,5 миллиона установок каждый», — сообщает издание.
К концу 2025 года Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений) зафиксировала, что активными пользователями пяти самых популярных VPN-приложений в России были 7,3 миллиона человек.
К концу апреля 2026 года Роскомнадзор потребовал удалить 116 VPN-приложений из App Store. В конце марта было удалено более 20 подобных сервисов.
Ранее в России предложили создать перечень "белых VPN".
Борьба с борцами усиливается, нерациональное использование бюджетных средств растёт, а экономика падает...
13:19:07 28-04-2026
Ни как не может государство победить свой же народ. Что только народу не запрещали, а они как то еще живут.
Наверно надо запретить народу жить.