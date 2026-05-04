На реализацию проекта в федеральном бюджете предусмотрено около 40 млрд рублей

04 мая 2026, 16:42, ИА Амител

Блокировка VPN/ Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Роскомнадзор установил целевые показатели по развитию технических средств для противодействия угрозам (ТСПУ). Согласно этим данным, к 2030 году ведомство планирует увеличить эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. Однако, как выяснило издание "Код Дурова", этому документу уже полтора года.

Документы касаются программы бюджетного финансирования Главного радиочастотного центра, который подчиняется Роскомнадзору. Журналистка Мария Коломыченко опубликовала эту информацию, но решения о выделении субсидий были приняты еще в январе 2025 года.

«По представленным данным, к 2030 году планируется увеличить пропускную способность систем фильтрации трафика до 831 Тбит/с. Это позволит охватывать до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети», - пишет издание.

Финансирование направлено на расширение инфраструктуры и повышение эффективности борьбы с инструментами обхода ограничений. В частности, предполагается переход от традиционных методов блокировки по IP-адресам к более сложным подходам, таким как фильтрация по сигнатурам протоколов. Это расширит возможности регулятора по контролю за сетевой активностью.

Ранее сообщалось, что в российских школах начали проводить уроки о вреде VPN.