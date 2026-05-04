РКН намерен повысить эффективность блокировок VPN до 92%
На реализацию проекта в федеральном бюджете предусмотрено около 40 млрд рублей
04 мая 2026, 16:42, ИА Амител
Роскомнадзор установил целевые показатели по развитию технических средств для противодействия угрозам (ТСПУ). Согласно этим данным, к 2030 году ведомство планирует увеличить эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. Однако, как выяснило издание "Код Дурова", этому документу уже полтора года.
Документы касаются программы бюджетного финансирования Главного радиочастотного центра, который подчиняется Роскомнадзору. Журналистка Мария Коломыченко опубликовала эту информацию, но решения о выделении субсидий были приняты еще в январе 2025 года.
«По представленным данным, к 2030 году планируется увеличить пропускную способность систем фильтрации трафика до 831 Тбит/с. Это позволит охватывать до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети», - пишет издание.
Финансирование направлено на расширение инфраструктуры и повышение эффективности борьбы с инструментами обхода ограничений. В частности, предполагается переход от традиционных методов блокировки по IP-адресам к более сложным подходам, таким как фильтрация по сигнатурам протоколов. Это расширит возможности регулятора по контролю за сетевой активностью.
Ранее сообщалось, что в российских школах начали проводить уроки о вреде VPN.
16:45:43 04-05-2026
удачи !
до 30-го ещё 3,5 года , вообще-то...
Я не знаю что через неделю будет , а они на 30 год уже смотрят ...
17:55:50 04-05-2026
Этим они и отличаются от нас, т.к. заранее планируют как будут осваивать бюджет, собирая с нас налоги для борьбы с нами. А рост ВВП и нашего благосостояния нарисует росстат.
17:09:03 04-05-2026
Вот заживём тогда
17:32:33 04-05-2026
Самое необходимое место для вложения 40 ка лярдов. Здравое решение властей
17:54:41 04-05-2026
А такую же эффективность с интернет мошенниками слабо показать?
22:46:29 04-05-2026
В стране дефицит бюджета, а они выкидывают (спонсируют родню) на 40 миллиардов рублей? Спасибо вам *мем с благодарным пингвином*
07:52:36 05-05-2026
И почему власть так боится своего народа?
09:46:01 05-05-2026
Гость (07:52:36 05-05-2026) И почему власть так боится своего народа?... Боятся, что всю правду узнают. По телевизору 95% вранья.
09:47:47 05-05-2026
Потому что боятся повторения 1917 года