Проблема может заключаться и в позе для сна

10 августа 2026, 22:15, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Подушка — привычный атрибут сна, однако многие считают сон на плоской поверхности более физиологичным. Так ли это на самом деле? На вопрос ответили врач-невролог Анастасия Журавская и категорийный менеджер ORMATEK Марина Власова.

Кому нельзя отказываться подушки?

Невролог Анастасия Журавская предупреждает, что горизонтальное положение головы во сне может быть опасным.

Из-за гравитации нижняя челюсть смещается вниз, сужая дыхательные пути. Это провоцирует храп и синдром обструктивного апноэ (остановки дыхания), что ведет к кислородному голоданию мозга.

«Сила тяжести тянет нижнюю челюсть и корень языка вниз. Просвет ротоглотки сужается, воздуху становится сложнее проходить, и ткани начинают вибрировать — так возникает храп. Если просвет перекрывается полностью, случаются остановки дыхания — возникает синдром обструктивного апноэ сна, который приводит к кислородному голоданию мозга и частым ночным пробуждениям. Подушка, слегка приподнимающая голову, помогает держать дыхательные пути открытыми», — рассказывает Анастасия Журавская.

Людям с патологиями шейного отдела, выраженным грудным кифозом, сердечной или легочной недостаточностью подушка необходима для поддержки естественного изгиба тела. При рефлюксной болезни небольшое возвышение нужно, чтобы предотвратить заброс кислоты из желудка в пищевод.

По словам врача, решение спать без подушки напрямую зависит от любимой позы:

Сон на боку: без опоры голова провисает, а шея изгибается дугой. Это неизбежно приведет к утреннему мышечному спазму и болям.

На спине: Ровная поверхность усугубляет проблемы с храпом и нарушает дыхание.

На животе: Единственная позиция, где отказ от подушки оправдан. Однако эксперты советуют использовать максимально низкую модель, чтобы не перегибать шею.

«Практика показывает, что большинство людей предпочитают спать на боку. В таком положении подушка должна заполнять пространство между матрасом и головой так, чтобы шея оставалась на одном уровне со спиной, не прогибаясь вверх или вниз. Как правило, для сна на боку подходят подушки высотой 10-14 см, однако точный параметр зависит от ширины плеч и жесткости матраса», — сказала Марина Власова.

Марина Власова отмечает, что интуитивное желание убрать подушку часто говорит о том, что текущая модель подобрана неверно. Слишком высокая, низкая или потерявшая упругость опора создает избыточное давление на мышцы шеи, вызывая перенапряжение.

Вместо полного отказа эксперт рекомендует подобрать правильную форму. Например, тем, кто спит на животе, отлично подходят подушки в форме четырехлистного клевера: они мягко поддерживают плечевой пояс и снижают нагрузку на шейный отдел позвоночника.