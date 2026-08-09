Экспорт яблок из Турции в Россию подскочил почти в четыре раза

Всего в июне зарубежные покупатели приобрели турецких яблок на 23,7 млн долларов

09 августа 2026, 16:03, ИА Амител

Яблоки / Экспорт / Фрукты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский импорт яблок из Турции резко увеличился в начале лета. В июне стоимость поставленной продукции достигла 2,2 млн долларов — это максимальный показатель с июля 2025 года. Такие данные турецкой статистической службы изучило РИА Новости.

По сравнению с маем объем экспорта яблок в Россию в денежном выражении вырос сразу в 3,8 раза. Если сравнивать с июнем прошлого года, увеличение составило 8%.

«Несмотря на резкий месячный скачок, результаты всего первого полугодия остаются ниже прошлогодних. С января по июнь Турция отправила на российский рынок яблок на 3,3 млн долларов, что на 27% меньше показателя аналогичного периода 2025 года», — отмечает издание.

Всего в июне зарубежные покупатели приобрели турецких яблок на 23,7 млн долларов. Крупнейшим рынком сбыта стал Ирак, куда направили продукцию на 17,5 млн долларов. Россия с результатом 2,2 млн долларов заняла второе место среди покупателей. Далее расположились Индия (1,33 млн), Ливан (1,26 млн) и Сирия (546 тыс.).

Значительно меньшие объемы приходятся на поставки турецких груш в Россию. В июне их экспорт немного превысил 30 тыс. долларов. Для сравнения: в мае показатель составлял 74 тыс. долларов, а в июне 2025 года — 35 тыс. За первые шесть месяцев 2026 года Турция поставила на российский рынок груш в общей сложности на 1,1 млн долларов.