Импорт бразильских яблок в Россию вырос до максимума с 2021 года

Существенная часть поставок используется предприятиями пищевой промышленности

01 июня 2026, 19:04, ИА Амител

Яблоки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россия заметно увеличила закупки яблок в Бразилии на фоне изменений в международной логистике и растущих потребностей пищевой промышленности. По данным "Shot Проверки", в апреле объем поставок достиг максимального уровня за последние четыре года.

Как отмечают аналитики, за месяц российские компании импортировали бразильские яблоки на сумму 2,2 млн долларов. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобных показателей в торговле между странами не фиксировалось с 2021 года.

Одной из причин роста поставок эксперты называют поиск альтернативных маршрутов после возникновения сложностей на традиционных направлениях поставок через Ближний Восток. В частности, участники рынка были вынуждены искать новые варианты логистики на фоне сбоев на иранском направлении.

Несмотря на значительное расстояние между странами — более 11 тысяч километров, — импорт из Бразилии становится все более востребованным. Причем яблоки необходимы не только для продажи в магазинах и на рынках.

Существенная часть поставок используется предприятиями пищевой промышленности. Яблоки востребованы при производстве соков, пюре, концентратов и сидра. Последний сегмент в России продолжает активно развиваться. По данным отрасли, в прошлом году производство сидра увеличилось почти на 28% и достигло 13,476 млн декалитров.

Генеральный директор Союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков отметил, что российский рынок уже давно не обходится без зарубежных поставщиков. По его словам, яблоки в страну традиционно поступают из государств Средней Азии, Турции, Ирана, Молдавии и ряда других стран.