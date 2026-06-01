Импорт бразильских яблок в Россию вырос до максимума с 2021 года
Существенная часть поставок используется предприятиями пищевой промышленности
01 июня 2026, 19:04, ИА Амител
Россия заметно увеличила закупки яблок в Бразилии на фоне изменений в международной логистике и растущих потребностей пищевой промышленности. По данным "Shot Проверки", в апреле объем поставок достиг максимального уровня за последние четыре года.
Как отмечают аналитики, за месяц российские компании импортировали бразильские яблоки на сумму 2,2 млн долларов. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобных показателей в торговле между странами не фиксировалось с 2021 года.
Одной из причин роста поставок эксперты называют поиск альтернативных маршрутов после возникновения сложностей на традиционных направлениях поставок через Ближний Восток. В частности, участники рынка были вынуждены искать новые варианты логистики на фоне сбоев на иранском направлении.
Несмотря на значительное расстояние между странами — более 11 тысяч километров, — импорт из Бразилии становится все более востребованным. Причем яблоки необходимы не только для продажи в магазинах и на рынках.
Существенная часть поставок используется предприятиями пищевой промышленности. Яблоки востребованы при производстве соков, пюре, концентратов и сидра. Последний сегмент в России продолжает активно развиваться. По данным отрасли, в прошлом году производство сидра увеличилось почти на 28% и достигло 13,476 млн декалитров.
Генеральный директор Союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков отметил, что российский рынок уже давно не обходится без зарубежных поставщиков. По его словам, яблоки в страну традиционно поступают из государств Средней Азии, Турции, Ирана, Молдавии и ряда других стран.
19:36:40 01-06-2026
Яблоки, ввозимые за три моря , по вкусу могут и не отличаться, а вот по цене, да - за счёт логистики морских перевозок.
19:37:06 01-06-2026
Свои яблоки куды делись?
20:21:37 01-06-2026
Теперь понятно почему яблоки дрянные. Везут долго и далеко
23:23:44 01-06-2026
Костя (20:21:37 01-06-2026) Теперь понятно почему яблоки дрянные. Везут долго и далеко... А про говядину Аргентинскую знаешь?)))