Экстрасенс Кашпировский лишился квартиры и части дохода

Экстрасенс переписал жилье на новую супругу до заключения брака, а доходы от "магических трудов" теперь проходят через ИП

03 июля 2026, 18:34, ИА Амител

Анатолий Кашпировский / Кадр из видео

Анатолий Кашпировский, известный как экстрасенс и "целитель", лишился квартиры и частично — доходов. Имущество и финансовые потоки оказались под контролем его супруги, пишет Shot.

Как сообщает СМИ, Кашпировский переписал квартиру на Гулизар Ч. — свою новую жену, к которой он ушел от прежней супруги еще в 2014 году. Примечательно, что официальный брак пара заключила уже после того, как право собственности на жилье перешло к Гулизар. Если супруги решат развестись, Кашпировский не сможет претендовать на долю в этой недвижимости.

Кроме того, по утверждению издания, супруга фактически распоряжается доходами от выступлений Кашпировского. Авторы публикации заявляют, что все средства, получаемые за его "магические труды", проходят через ИП на имя Гулизар.