Свидетелей начали допрашивать в суде по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Первым на процессе выступил Андрей Погран, который изготавливал для "Жилфонда" рекламу и привлек для Авдюхиной нескольких клиентов

05 декабря 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Допрос свидетелей по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении денег клиентов компании, стартовал в Индустриальном районном суде города 4 декабря 2024 года. На процессе выступил один свидетель – Андрей Погран, который привел к Авдюхиной сразу несколько клиентов, а также брал от нее деньги в долг. На процессе с небольшой речью выступила и сама Людмила Авдюхина. Подробнее – в материале amic.ru.

Как Погран работал с Авдюхиной?

На суде 4 декабря выступил свидетель Андрей Погран, он изготавливал для "Жилфонда" наружную рекламу – баннеры, вывешиваемые на улицах, а также привлек в агентство несколько своих друзей в качестве заемщиков. Им он передавал деньги по процентам от Авдюхиной. Также Погран брал деньги от Авдюхиной в долг.

Но все по порядку. Погран начал сотрудничать с Авдюхиной в 2019-м, когда "Жилфонд Барнаул" заказал рекламу у компании предпринимателя. Авдюхина в 2021 году посоветовала Пограну подыскать знакомых, готовых предоставить ей деньги в виде процентного займа или инвестиций для выкупа объектов недвижимости через "Жилфонд Барнаул". Авдюхина якобы сказала, что инвестирует деньги в деятельность компании, а доход позволит ей вернуть заемные средства и причитающиеся проценты в согласованный срок. Погран ей поверил, но сам вкладываться не стал, так как денег для этого у него не было.

Андрей Погран / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Друзей же предложение заинтересовало, и Погран знакомил их с Авдюхиной, не подозревая о каком-либо подвохе со стороны на тот момент директора барнаульского "Жилфонда". Авдюхиной Погран доверял, так как работа по размещению рекламы между ними шла хорошо и оплата приходила в срок.

В итоге Погран привлек своих друзей: Виктора Широкова (заявляет о потере 4,4 млн рублей), Александра Богаева (утверждает, что потерял 10,2 млн рублей), Павла Новикова (ему не вернули 4,1 млн рублей), Сергея Мининкова (7,2 млн рублей), Игоря Старовойтова (6,2 млн рублей) и Сергея Штейнмарка (1,6 млн рублей).

Передача наличных денег клиентам от Авдюхиной проходила через Пограна, за такие "курьерские" услуги он брал небольшое вознаграждение. То, что деньги передаются именно наличными, Пограна никак не смущало и проблем с этими передачами не было, отметил он. Подробностей сделок Погран якобы не знал. Принимая от Авдюхиной сумму, он подписывал расписку о получении средств. Расписки были двух видов – с назначением и без назначения. По первым Погран обязался передать деньги конкретному лицу. По некоторым распискам "без адресата" деньги все-таки предполагались для конкретных людей, и это обговаривалось устно. Но деньги по многим распискам Погран получал для себя в долг от Авдюхиной. Эти средства он брал от директора "Жилфонда" с апреля 2020 года по сентябрь 2022-го.

Людмила Авдюхина / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Долги свидетеля

С деньгами для друзей суду было все ясно. А вопросы вызвали те средства, которые Погран взял в долг у Авдюхиной и обещал вернуть. Сумма здесь огромная – судя по подсчетам адвокатов, более 15 млн рублей. В неё входят деньги по распискам по запросу (около 9,3 млн рублей), получение денег "без конкретики" (около 4,5 млн) и по рекламным контрактам (около 5,6 млн рублей). Причем суммы, взятые для привлеченных в "Жилфонд" друзей, к этим долгам не относятся.

Погран на суде отмечал, что брал миллионы рублей от Авдюхиной в качестве платы за "будущие работы" по размещению рекламы. И якобы сумма постепенно сокращалась по мере выполнения Пограном обязательств по рекламным контрактам.

"Подбирались рекламные места, я привозил предложения на подпись, и я как предприниматель хотел денег. Мне говорили, что сейчас у "Жилфонда" нет денег на расчетном счете, мне Авдюхина может выдать заем, который я верну после оплаты "Жилфондом" суммы по рекламному контракту. Например, "Жилфонд Барнаул" переводит деньги за полтора года вперед. И каждый месяц предоставлялись акты. Условно рекламное место стоит 20 тысяч рублей в месяц, мне переводят 240 тысяч рублей за год, и каждый месяц сумма сокращается на 20 тысяч. Плюс некоторые места давались по низкой стоимости за оплату авансом", – объяснил Погран.

Андрей Погран / Фото: amic.ru

Также Погран надеялся на расширение будущих рекламных контрактов и поэтому брал деньги от Авдюхиной.

"В первый год объем рекламного контракта за год был 200 тысяч, во второй год вырос еще. Что ему еще мешало вырасти? Для меня это был очень крупный клиент", – отметил Погран.

Однако представитель "Жилфонда" в суде неоднократно обращал внимание, что рекламные услуги стоили совсем не так дорого и их сумма несопоставима с полученными от Авдюхиной деньгами. По словам адвоката, в месяц Погран оказывал "Жилфонду" рекламные услуги на 200 тысяч рублей, а получал от Авдюхиной миллионы.

Андрей Погран / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

В суде было сказано, что всего Погран за 2022 год потратил на рекламу "Жилфонда" более 2 млн рублей. Свои обязательства Погран исполнял и после отъезда Авдюхиной в Аргентину. И некоторая наружная реклама до сих пор висит в Барнауле, подчеркнул Погран. Затем в 2023-м "Жилфонд" договор прекратил, и по рекламным контрактам в 2024 году компания отсудила у Пограна сумму неоказанных рекламных услуг – более 4 млн рублей. А более 15 млн рублей долга якобы данных рекламных контрактов не касаются, отмечали представители организации.

При этом на этапе предварительного следствия Погран отметил, что выплатил Авдюхиной весь свой долг. На суде же стороны засомневались, что это произошло. Сам Погран сказал, что перед ним еще может быть "какое-то обязательство". На вопрос, исполнено ли оно, мужчина ответил, что он "так чувствует", но не может предъявить каких-либо доказательств выплаты долга. Но если бы он это не сделал, к нему бы давно пришли, подчеркнул свидетель.

Также Погран добавил, что брал у Авдюхиной деньги давно, "задолго до всех инвестиционных дел", поэтому он не помнит, чем все закончилось. Также он пояснил, что только в случае указания в расписке слова "вернуть", получение денег можно считать займом у Авдюхиной. А все остальные расписки касаются деловых отношений с "Жилфондом" по поводу рекламы.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Сама Авдюхина твердо и четко на суде заявила, что Погран должен ей денег.

"Он мне должен. Бог тебе судья, конечно, Андрей. Может, 25 тысяч ты смог бы вернуть, но 3 млн рублей... Могу сказать только то, что Андрей мне должен денег. Деньги деньгами, но вот эти показания... Ты создаешь впечатление, что очень странно я себя вела. Но я человек честный и порядочный, я никогда не была мошенницей и никакие деньги не похищала, как бы это сейчас ни выглядело в СМИ. Если ты говоришь, что по распискам возвращал мне деньги, создается впечатление, что я что-то у кого-то взяла и я какая-то мошенница. Но я не мошенница", – отметила Авдюхина.

Также Авдюхина повторила, что она не мошенница, но добавила, что "подставлять никого не будет".

"Сейчас некоторые люди дают против меня показания, объективно не оценивая ситуацию и забывая, что делалось когда-то хорошего мной, не думая, что сейчас все для меня имеет значение. Я всегда строила бизнес честно и порядочно, со всеми была честна, заканчивая последним клиентом "Жилфонда". Кто-то по личной инициативе, кто-то по слухам дает странные показания, защищая собственные интересы. Я понимаю, что это значит, осознаю, что даже слова в собственную защиту могут вылиться другим людям в минус. Я не буду этого делать, даже если меня посадят на долгий срок. Я видела предъявленное обвинение, и это сказка", – прокомментировала Авдюхина.

Сам Погран ответил Авдюхиной только то, что он не отрицал, но и не подтверждал наличие долга перед ней.

Пограну Авдюхина ответила, что она надеется на скорую встречу с ним.

Адвокат "Жилфонда" попытался допросить Пограна чуть ли не по каждой выданной ему расписке на получение денег, однако свидетель сослался на 51 статью Конституции РФ, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, поэтому по большинству расписок он детально что-то пояснить отказался.

"Жилфонд" с меня как с подрядчика по рекламным услугам уже взыскал больше 4 млн рублей. Я не представляю, что от общества еще могу ожидать. Поэтому в части именно расписок, которые я называю займами, я бы не хотел давать показания. Я подтверждаю, что это не имеет отношения к инвестиционной деятельности. Но эти расписки я не хочу комментировать в соответствии с 51 статьей Конституции, потому что я не знаю, как это потом скажется на суде", – отметил Погран.

Андрей Погран / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Мужчина добавил, что на этапе предварительного следствия он смог "вспомнить много" и детально рассказать о каждой расписке, и в материалах это есть. Сейчас же он многих подробностей этих расписок уже не помнит, отметил Погран.

На вопрос судьи, по каким распискам Погран все-таки не выплатил Авдюхиной деньги и сколько он точно ей должен, свидетель не сказал.

Сколько будет свидетелей?

Всего по делу около 90 свидетелей, большая часть из них будет опрошена. Известно, что в числе свидетелей и муж Авдюхиной, который сейчас проживает в Москве. Правда, выступать на суде он вряд ли будет – скорее всего, на процессе огласят ранее данные показания Авдюхина. На следующем заседании, которое состоится 11 декабря, должны выступить кассир "Жилфонда Барнаул" Ольга Очаковская и руководитель отдела продаж барнаульского "Жилфонда" Татьяна Тагильцева.

Потерпевших уже допросили?

Допрос потерпевших в Индустриальном районном суде стартовал 23 октября. С тех пор на процессе выступили все потерпевшие, кроме одного. Его допросят после 9 декабря, рассказали в суде.

Людмила Авдюхина / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

По версии следствия, Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 жителя Алтайского края в общей сложности 121,3 млн рублей. Так она нанесла ущерб клиентам "Жилфонда" и его репутации.

Следствие считает, что Авдюхина получала от клиентов деньги на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Однако обязательства она не выполнила и присвоила средства себе. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Взяв деньги клиентов, Авдюхина с мужем, дочерью и свекровью отправилась сначала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и в Буэнос-Айрес (Аргентина), указано в обвинении. Экс-директора "Жилфонда" объявили в международный розыск. 2 января 2024 года Авдюхину задержали в аргентинской столице, а затем экстрадировали в Россию. 29 февраля привезли в Москву, а в апреле 2024-го доставили в Барнаул. В Центральном районном суде ей несколько раз продлевали срок пребывания в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

В отношении экс-главы барнаульского "Жилфонда" возбудили уголовное дело по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 8 октября Индустриальный районный суд продлил меру пресечения Авдюхиной до 22 марта 2025 года, а уже 16 октября начал рассматривать дело по существу. На том заседании зачитали обвинительное заключение.