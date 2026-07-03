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Еж-"невидимка" поужинал рядом с лисицей, которая не стала его трогать

Животные находятся в непосредственной близости друг от друга, однако проявляют взаимное безразличие

03 июля 2026, 10:28, ИА Амител

Еж-"невидимка" и лисица / Кадр из видео натуралиста-любителя Ольги Шедько
Еж-"невидимка" и лисица / Кадр из видео натуралиста-любителя Ольги Шедько

Общую трапезу лисицы и ежа зафиксировала фотоловушка в охранной зоне Уссурийского заповедника в Приморском крае. Оборудование было установлено натуралистом-любителем Ольгой Шедько, сообщает на своих страницах в соцсетях национальный парк "Земля леопарда".

«На ночных кадрах видно, как животные находятся в непосредственной близости друг от друга, однако проявляют взаимное безразличие, сосредоточившись на обнаруженном лакомстве, а позже расходятся. Это первая фиксация подобных межвидовых взаимоотношений между амурским ежом и обыкновенной лисицей», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что еж, входящий в рацион лисицы, находится на расстоянии менее метра от хищницы. 

Как рассказали ученые, при наличии обильного пищевого ресурса, более калорийного и вкусного, животные предпочитают не тратить энергию на охоту, а полакомиться легкодоступной находкой.

Ранее в Уссурийском заповеднике милый кот-"клептоман" повздорил с выдрой из-за рыбки и попал на видео. Поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом.

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НОВОСТИОбщество
дикие животные
       

Комментарии 2

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Гость

10:45:19 03-07-2026

Нафига козе баян?
Ну в данном случае лисе ёжик, колючий...
Если другая еда есть...!

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Гость

13:30:22 03-07-2026

Откуда видео? Даже гугл не показывает, пишет "Произошла ошибка".

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