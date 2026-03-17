Милый кот-"клептоман" повздорил с выдрой из-за рыбки и попал на видео

Поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом

17 марта 2026, 11:54, ИА Амител

Дальневосточный лесной кот подкрадывается к выдре / Фото: Ольга Шедько / "Земля леопарда"

Встреча краснокнижного дальневосточного лесного кота и речной выдры в охранной зоне Уссурийского заповедника попала на видео в Приморском крае. Такое межвидовое взаимоотношение между этими млекопитающими запечатлено впервые, сообщает в своем Telegram-канале дирекция заповедников "Земля леопарда".

На кадрах кот подкрался к выдре, которая поедала пойманную рыбу, спугнул ее и перехватил улов. Неизвестно, что именно было целью кота — сама выдра или то, чем она лакомилась.

«Поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом. Ранее подобных случаев межвидовых взаимоотношений этих животных ученые не фиксировали», — говорится в сообщении.

Уникальным видео поделилась натуралист-любитель Ольга Шедько.

