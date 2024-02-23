ФОМ: 82 % россиян довольны работой президента Путина
За неделю показатель не изменился
23 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Большинство россиян считают, что президент страны Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Согласно результатам опроса, который провел фонд "Общественное мнение", 82% респондентов заявили, что скорее положительно относятся к деятельности главы государства.
В исследовании приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Еженедельный опрос проводился в период с 16 по 18 февраля 2024 года. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
82% респондентов заявили, что относятся к работе Путина скорее положительно. По сравнению с предыдущей неделей результат не изменился. 80% заявили, что доверяют президенту. Этот показатель за неделю снизился на 3%.
08:59:27 24-02-2024
Самим то не стыдно ?
13:05:48 24-02-2024
Гость (08:59:27 24-02-2024) Самим то не стыдно ?...
Поверь, ни капельки. Решил недельку посмотреть центральные каналы ТВ. Одна ложь. Ничего нового, впрочем.
16:49:06 24-02-2024
Гость (13:05:48 24-02-2024)
Поверь, ни капельки. Решил недельку посмотреть центральные ... Это называется садомазохизм...
18:36:38 24-02-2024
Гость (16:49:06 24-02-2024) Гость (13:05:48 24-02-2024)
Это называется садомазохизм...
Нет. Это так не называется. Ни боли, ни удовольствия не испытал. Увидел глупость, выключил, еще долго не буду включать.
10:22:07 24-02-2024
Телевизор, делает свое дело.
16:51:29 24-02-2024
Одно только - стали меньше рожать потому что стали лучше жить... Чего сто́ит!?
17:51:28 25-02-2024
С возрастом люди часто путают причину и следствие.