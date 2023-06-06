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Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

В мае глава Барнаула поручил оперативно устранять коммунальные аварии и заявил о расширении приюта "Ласка"

06 июня 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил майский рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры майского рейтинга:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк (97 упоминаний);
  • глава Бийска Виктор Щигрев (34 упоминания);
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман (10 упоминаний);
  • глава Змеиногорского района Евгений Фролов (8 упоминаний);
  • глава Залесовского округа Александр Пластеев (7 упоминаний).

Как уточняет издание, лидер рейтинга Вячеслав Франк в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще всего из-за новых назначений, поручения оперативно устранять коммунальные аварии и заявления о расширении приюта для бездомных животных "Ласка".

Напомним, в апрельском медиарейтинге и мартовском первое место также занял Вячеслав Франк.

Фото: страница во

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