Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

В мае глава Барнаула поручил оперативно устранять коммунальные аварии и заявил о расширении приюта "Ласка"

06 июня 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил майский рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований Алтайского края. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры майского рейтинга:

глава Барнаула Вячеслав Франк (97 упоминаний);

глава Бийска Виктор Щигрев (34 упоминания);

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман (10 упоминаний);

глава Змеиногорского района Евгений Фролов (8 упоминаний);

глава Залесовского округа Александр Пластеев (7 упоминаний).





Медиарейтинг / asfera.info

Как уточняет издание, лидер рейтинга Вячеслав Франк в прошлом месяце упоминался в СМИ чаще всего из-за новых назначений, поручения оперативно устранять коммунальные аварии и заявления о расширении приюта для бездомных животных "Ласка".

Напомним, в апрельском медиарейтинге и мартовском первое место также занял Вячеслав Франк.