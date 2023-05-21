Где вдохновлялся гений. Как выглядит новый парк имени Малевича в Подмосковье

Мы заглянули в новую зону отдыха и посмотрели, как парковую зону совместили с арт-пространством

21 мая 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И свежим воздухом подышать, и спортом позаниматься, и к искусству приобщиться – так можно охарактеризовать новый парк в Одинцовском районе Подмосковья. Именно здесь, по легенде, гулял и вдохновлялся окрестными пейзажами великий русский художник, основоположник супрематизма Казимир Малевич. Так в 2019 году появилась идея парка, в котором природные образы дополнены тематическими павильонами и современными произведениями искусства.

Погружение в искусство здесь начинается уже на входе, который оформлен арт-объектом скульптора Григория Орехова. Этот разделённый на две части куб является такой отсылкой к "Чёрному квадрату". Внешне массивный и тяжёлый в центре этот портал затягивает в бесконечный коридор отражений.

















Вход в парк Малевича / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У входа расположены кафе и арт-пространства, вдохновлённые супрематическими композициями. А также пруд с водопадом.





















































Кафе и павильоны у входа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сам парк, ещё до благоустройства, был облюбован местными жителями для прогулок, также здесь сложилось довольно сильное локальное сообщество волейболистов, собирающихся на игру практически в любую погоду. Поэтому архитекторы сохранили и обновили площадки на территории, – пишет издание "Проект Россия". Кроме этого, в лесной части парка можно встретить различные арт-объекты.