Где вдохновлялся гений. Как выглядит новый парк имени Малевича в Подмосковье
Мы заглянули в новую зону отдыха и посмотрели, как парковую зону совместили с арт-пространством
21 мая 2023, 07:32, ИА Амител
И свежим воздухом подышать, и спортом позаниматься, и к искусству приобщиться – так можно охарактеризовать новый парк в Одинцовском районе Подмосковья. Именно здесь, по легенде, гулял и вдохновлялся окрестными пейзажами великий русский художник, основоположник супрематизма Казимир Малевич. Так в 2019 году появилась идея парка, в котором природные образы дополнены тематическими павильонами и современными произведениями искусства.
Погружение в искусство здесь начинается уже на входе, который оформлен арт-объектом скульптора Григория Орехова. Этот разделённый на две части куб является такой отсылкой к "Чёрному квадрату". Внешне массивный и тяжёлый в центре этот портал затягивает в бесконечный коридор отражений.
У входа расположены кафе и арт-пространства, вдохновлённые супрематическими композициями. А также пруд с водопадом.
Сам парк, ещё до благоустройства, был облюбован местными жителями для прогулок, также здесь сложилось довольно сильное локальное сообщество волейболистов, собирающихся на игру практически в любую погоду. Поэтому архитекторы сохранили и обновили площадки на территории, – пишет издание "Проект Россия". Кроме этого, в лесной части парка можно встретить различные арт-объекты.
08:51:02 21-05-2023
неплохо в Подмосковье выглядят парки и МСК такая зеленая... нам в Сибири приходится только завидовать, тк по неизвестной причине у нас недолюбливают здоровые и красивые деревья те, у кого есть возможность заработать на спиле. во всем мире деревья берегут, а у нас пилят.
09:19:42 21-05-2023
красиво , дорого и с любовью
11:03:46 24-05-2023
нам нужно хорошее русское, а не этот дорогостоящий черный примитив
12:14:57 24-05-2023
незачет (11:03:46 24-05-2023) нам нужно хорошее русское, а не этот дорогостоящий черный пр... Казими́р Севери́нович Мале́вич — российский и советский художник-авангардист
13:41:52 24-05-2023
могила! кто ответит за подобное? Хотим центр славянской письменности и культуры. Перестаньте тратить общие деньги на плохое!