Как барнаульцы плавали на лодках и катамаранах в "Изумрудном". Фоторепортаж
6 мая этот вид развлечений стал доступен для всех гостей парка
07 мая 2023, 06:20, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
В барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду недавно залитого пруда лодки, сапборды и катамараны. Горожане тут же ринулись арендовать транспорт, что даже были вынуждены из-за большой очереди записываться на определённое время. Впрочем, некоторым было достаточно просто понаблюдать за происходящим с берега.
Как барнаульцы проводили минувший выходной в "Изумрудном" – в фоторепортаже amic.ru.
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