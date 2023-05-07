Как барнаульцы плавали на лодках и катамаранах в "Изумрудном". Фоторепортаж

6 мая этот вид развлечений стал доступен для всех гостей парка

07 мая 2023, 06:20, ИА Амител

















































Фото: Алина Богомолова

В барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду недавно залитого пруда лодки, сапборды и катамараны. Горожане тут же ринулись арендовать транспорт, что даже были вынуждены из-за большой очереди записываться на определённое время. Впрочем, некоторым было достаточно просто понаблюдать за происходящим с берега.

Как барнаульцы проводили минувший выходной в "Изумрудном" – в фоторепортаже amic.ru.