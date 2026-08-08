НОВОСТИОбщество

Госавтоинспекция проведет масштабные рейды по выявлению пьяных водителей по всей России

Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение прав

08 августа 2026, 15:18, ИА Амител

Госавтоинспекция / Фото: amic.ru
Госавтоинспекция / Фото: amic.ru

8 и 9 августа в регионах России пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Инспекторы выйдут на дежурство в усиленном режиме — основной акцент сделают на выявлении водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, сообщают "Известия".

Мероприятия охватят сразу несколько территорий, в том числе Ивановскую, Тверскую, Челябинскую, Кировскую и Липецкую области, а также Республику Коми и другие регионы.

Сплошные проверки на дорогах — отлаженная практика Госавтоинспекции, цель которой — снизить число дорожно‑транспортных происшествий. В ведомстве призывают граждан не оставаться равнодушными: если есть подозрения, что автомобилист сел за руль пьяным, следует сообщить об этом в полицию — каждый поступивший сигнал будет обязательно проверен.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде либо за отказ пройти медосвидетельствование водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если нарушение окажется повторным либо приведет к тяжелым последствиям, наступает уголовная ответственность.

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НОВОСТИОбщество

проверки Госавтоинспекция водители
       

Комментарии 2

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Трагати

15:43:12 08-08-2026

экипажей не хватает.
пока одного синяка оформляют и возят на освидетельствование , второй экипаж стоит рядом и охраняет имущество синяка.
при этом, мимо по проспектам, безнаказанно, летают синяки и те кому в детстве сдвг не лечили.

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Гость

22:49:12 09-08-2026

пусть проведет рейды по гонщикам на мотобайках, орущих на всю округу!

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