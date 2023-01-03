Главные слова 2022 года. Каким увидели уходящий год читатели amic.ru в заголовках сайта

«Мобилизация», «год», «Алтай», «Путин». Какие ещё слова были самыми популярными в 2022 году в заголовках сайта amic.ru? Рейтинг самых топовых материалов

03 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если посмотреть заголовки самых читаемых материалов «Амика» в 2022 году, видно, насколько были разноплановыми темы, интересующие наших пользователей в каждый из месяцев. Мы собрали облака слов таких топовых заголовков по месяцам (по 10 в каждом) и отдельное облако по всему году (по три заголовка самых читаемых материалов из всех месяцев), чтобы наглядно показать, каким был уходящий год по вашим интересам.

Топовые слова 2022 года

Слова из самых популярных заголовков amic.ru за весь 2022 год / Фото: wordscloud.pythonanywhere.com

Это облако наглядно показывает, что наших читателей интересовало в 2022-м. Чем крупнее слово на картинке, тем чаще оно повторялось в заголовках самых читаемых статей и заметок. Как вы видите, в этом году чаще всего смотрели материалы со словами «мобилизация» и всем прочим, что связано с СВО. Ну а такие термины, как «Алтай» и «год», — это популярно у нас на amic.ru всегда.

А вот как выглядит топ-10 самых читаемых материалов года (по данным сайта liveinternet.ru):

1. Абсолютный рекордсмен 2022 года — материал под заголовком «Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?». Он был опубликован 21 сентября, в день объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. И за оставшиеся дни этого месяца его прочитали 534,7 тыс. человек. А в октябре он также был лидером месяца по прочтениям, тогда его прочитали ещё 145,9 тыс. человек. Итого за два месяца эту статью открыли 680,6 тыс. читателей.

2. Статья «Будет ли 8 июля 2022 года выходным днём по случаю Дня семьи, любви и верности?» вышла незадолго до праздника, 28 июня. За остаток этого месяца её посмотрели 89 тыс. человек. А в июле она тоже была в топах месяца, набрав тогда 59,8 тыс. Итого за пару месяцев её прочитали 148,8 тыс. пользователей.

3. Материал с заголовком «В каких российских регионах уже выполнили план по частичной мобилизации?» также появился в сентябре, как и наш № 1, но чуть позже, 26-го числа. И успел за оставшиеся дни месяца набрать 122 тыс. прочтений.

4. Ещё один сентябрьский рекордсмен года — это разъяснение о том, что случилось с главной российской поисковой системой. Это событие в первые дни изменений на «Яндексе» повергло всех рунетчиков в шок. Поэтому материал «Что произошло с „Яндексом“, почему „Яндекс“ превратился в „Дзен“, где искать новости и как открыть почту?», опубликованный 13 сентября, прочло довольно большое количество наших читателей — 98,7 тыс.

5. Ответы на вопросы «Что случилось с Wildberries и как защитить свои деньги?» захотели узнать в марте 87 тыс. читателей.

6. А августовский разбор темы «Правда ли, что семьям с детьми выплатят по 21 тысяче рублей к 1 сентября 2022 года?» прочитали 82,7 тыс. человек.

7. Предновогодний текст «Год какого животного наступит в 2023-м и как его правильно встретить?» насобирал в октябре (18 тыс.) и ноябре (57,4 тыс.) всего 75,4 тыс. человек.

8. В октябре стало известно об очередном запуске ракеты-носителя «Протон», части которой могли упасть на территорию Алтая. Новость под заголовком «Жителей Алтая предупредили о возможном „ракетопаде“» заинтересовала 72,9 тыс. читателей amic.ru.

9. Ноябрьская тема «Когда День матери в 2022 году и как его принято отмечать?» прочитана 72,5 тыс. раз.

10. Интерес к статье «Почему Путин не подписал указ о завершении частичной мобилизации и ждать ли документа?» в ноябре выразили 65,5 тыс. наших читателей.

Топовые слова по месяцам 2022 года

На этих слайдах вы можете увидеть, как от месяца к месяцу менялись интересы читателей amic.ru в 2022 году. Да, мы писали о разных событиях, и в облаках слов топовых заголовков каждого месяца показано не всё, про что было написано на нашем сайте. Это лишь слова из первой десятки наиболее популярных материалов января, марта или октября. Но с помощью этих картинок можно увидеть, как же наших читателей то пробирала, то отпускала та или иная тематика.

Например, в январе всё ещё привычно для двух предыдущих лет в лидерах история с ковидом и вакцинацией. А в феврале в топы резко врывается тема СВО, Украины, боевых действий. Она ещё держится среди лидеров прочтений в марте и апреле, но уже к маю почти сходит на нет.

А всё лето наши читатели живут совершенно другими заботами. Пока не наступает сентябрь и в первые два осенних месяца эта тема — главная. Однако в ноябре читатели снова переключают с неё внимание на другое. А в декабре тема СВО опять появляется в топах ваших предпочтений.

Вот таким и был 2022-й на amic.ru.