Горная река Лебедь унесла жизнь женщины на Алтае

Купание в горных реках представляет серьезную опасность

22 июня 2026, 16:15, ИА Амител

Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Республике Алтай произошла трагедия на воде: в реке Лебедь утонула 40-летняя женщина. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, несчастный случай произошел 20 июня на территории Турочакского района.

Женщина утонула в горной реке Лебедь. Тело погибшей из воды извлекли очевидцы. Они попытались оказать ей первую помощь, однако спасти женщину не удалось. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

В региональном управлении МЧС напоминают, что купание в горных реках представляет серьезную опасность. Быстрое течение, низкая температура воды и сложный рельеф дна могут привести к трагическим последствиям.

Спасатели рекомендуют отдыхать только в специально оборудованных местах и не игнорировать установленные предупреждающие знаки о запрете купания. Жителей и гостей Республики Алтай призывают соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов, особенно в период летнего сезона.