Госдума поддержала ипотечные каникулы для родителей с детьми
Мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки в период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком
23 июня 2026, 20:46, ИА Амител
Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях проект закона об ипотечных каникулах для семей с детьми младше полутора лет. Документ уже доступен в электронной базе парламента, пишет "Газета.ru".
«Согласно инициативе, ипотечные каникулы можно будет получить при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Их продолжительность составит до полутора лет. Воспользоваться правом на такие каникулы можно будет только один раз за весь срок действия ипотечного договора», — сообщает издание.
Кроме того, с момента вступления закона в силу россияне смогут оформить кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако в этом случае льготный период будет короче и составит не более шести месяцев. Для получения каникул доход заемщика не должен упасть более чем на 20%, а сумма ежемесячных выплат по ипотеке не должна превышать 40% от его заработка.
Ранее в России предложили ввести ипотеку под 0% для многодетных семей. Также предлагается распространить льготу на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов ИЖС.
22:45:55 23-06-2026
фу. это не помощь, а издевательство при современных ценах на квартиры по 200000 метр