Мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки в период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком

23 июня 2026, 20:46, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях проект закона об ипотечных каникулах для семей с детьми младше полутора лет. Документ уже доступен в электронной базе парламента, пишет "Газета.ru".

«Согласно инициативе, ипотечные каникулы можно будет получить при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Их продолжительность составит до полутора лет. Воспользоваться правом на такие каникулы можно будет только один раз за весь срок действия ипотечного договора», — сообщает издание.

Кроме того, с момента вступления закона в силу россияне смогут оформить кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако в этом случае льготный период будет короче и составит не более шести месяцев. Для получения каникул доход заемщика не должен упасть более чем на 20%, а сумма ежемесячных выплат по ипотеке не должна превышать 40% от его заработка.

Ранее в России предложили ввести ипотеку под 0% для многодетных семей. Также предлагается распространить льготу на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов ИЖС.