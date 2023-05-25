Школьников хотят начать привлекать к труду в России
Норму о запрете к привлечению без согласия ребёнка и родителей хотят исключить
25 мая 2023, 08:53, ИА Амител
Российских школьников хотят привлекать к общественно полезному труду. Соответствующий проект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что норму, которая предполагает согласие ученика или его родителей, хотят исключить. При этом предлагаемая трудовая деятельность будет соответствовать возрастным особенностям детей.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что проект направлен на развитие у школьников чувства личной причастности к простым бытовым делам. После этого, по её словам, бывшие школьники будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.
09:10:34 25-05-2023
"Все новое, хорошо забытое старое" (с)
09:13:25 25-05-2023
помню, в школе была летняя трудовая практика, ходили клумбы возле школы пололи.
09:23:20 25-05-2023
Гость (09:13:25 25-05-2023) помню, в школе была летняя трудовая практика, ходили клумбы ... Она и сейчас есть.. Единственно раньше мы ходили 2-3 недели, а сейчас 5-7 дней..
12:15:18 25-05-2023
Гость (09:13:25 25-05-2023) помню, в школе была летняя трудовая практика, ходили клумбы ... сейчас тоже есть
09:23:37 25-05-2023
Яжмамки им не позволят
09:33:02 25-05-2023
Гость (09:23:37 25-05-2023) Яжмамки им не позволят... Угу, пусть работают вместо тех, кого приговорили к общественно-полезным работам, правда? Особенно умиляет исключение нормы про согласие ребенка. Это как? Палкой будут загонять, или с дядей полиционером?
09:41:33 25-05-2023
Она и сейчас есть.. - она не обязательна вообще можно не ходить никто не заставит
09:42:46 25-05-2023
пусть работают вместо тех, кого приговорили к общественно-полезным работам, правда?------ почему то я не удивлюсь, если узнаю, что ты писал/а в новостях про усиление комендантского часа для детей, что с детьми теперь в баню/кабак нельзя.
12:52:15 25-05-2023
Гость (09:42:46 25-05-2023) пусть работают вместо тех, кого приговорили к общественно-по... ну так удивись, узнав, что это не так)
09:47:08 25-05-2023
То есть на защиту прав школьников наши депутаты наплевали, и очень быстро.... то есть сперва вопили из всех утюгов, какой был плохой СССР, детей заставляли работать в школе, полы мыть, генералить классы, летнюю школьную практику отрабатывать 2-3 недели, типа дармовым трудом деточек пользовались, а не трудовое воспитание проводили. А теперь надо же, оказывается это было хорошо. И даже законопроект уже сбацали, сейчас по быстрому примут, и добро пожаловать в трудовой школьный лагерь ))). Но сейчас не СССР, и школа не воспитывает, а оказывает образовательные услуги, а учителя бесправный обслуживающий персонал, не более того и государство все сделало для этого.
10:14:14 25-05-2023
Гость (09:47:08 25-05-2023) То есть на защиту прав школьников наши депутаты наплевали, ... Так Путин и хочет сделать снова СССР или вы еще не поняли?
10:35:06 25-05-2023
Гость (10:14:14 25-05-2023) Так Путин и хочет сделать снова СССР или вы еще не поняли... Ну так начинать в этом случае надо не с трудовой практики, а с национализации промышленности и банков)))
12:06:19 25-05-2023
Гость (10:35:06 25-05-2023) Гость (10:14:14 25-05-2023) Так Путин и хочет сделат... целиком и полностью солидарна с вами
11:01:56 25-05-2023
Гость (10:14:14 25-05-2023) Так Путин и хочет сделать снова СССР или вы еще не поняли... Олигархов в СССР не было.
11:02:40 25-05-2023
Гость (10:14:14 25-05-2023) Так Путин и хочет сделать снова СССР или вы еще не поняли... Вообще-то Российскую империю, а это государство-антипод СССР.
09:47:09 25-05-2023
Полезное дело, поддерживаю. И классы сами должны мыть, а не уборщица, тогда ценить будут.
09:52:59 25-05-2023
Гость (09:47:09 25-05-2023) Полезное дело, поддерживаю. И классы сами должны мыть, а не ... А сам часто подъезд в доме моешь? Ну, чтобы ценить, как ты говоришь?
10:04:04 25-05-2023
Гость (09:52:59 25-05-2023) А сам часто подъезд в доме моешь? Ну, чтобы ценить, как ты г... О, ленивое животное отозвалось, яжмамка называется. За уборку подъезда я регулярно плачу из своего кармана и не гажу там в отличие от тебя. Плащадку, загороженную тамбурной дверью моем сами все по-очереди, 3 квартиры, по месяцу, циклично.
10:24:34 25-05-2023
Гость (10:04:04 25-05-2023) О, ленивое животное отозвалось, яжмамка называется. За уборк... Ты меня по себе не суди. Это ты дядя - ленивое животное, которое сразу про "я регулярно плачу" вдруг вспомнило. А мы росли в СССР, и в школе летнюю практику проходили, и в субботниках участвовали, и по подъезду дежурили. А такие как ты обычно только языком молоть умеют, а сами палец о палец не ударили!
10:35:33 25-05-2023
Гость (10:04:04 25-05-2023) О, ленивое животное отозвалось, яжмамка называется. За уборк... Ты лично сколько раз площадку мыл? Или "мы моем" - означает "моя мамка/жена" моет?
10:44:28 25-05-2023
Гость (10:04:04 25-05-2023) О, ленивое животное отозвалось, яжмамка называется. За уборк... О! Такие как ты как раз и гадят там. Потому что сам ты никогда и ничего не мыл.
09:56:53 25-05-2023
, а не уборщица, тогда ценить будут.- сэкономят на з\п уборщиц, вообще убрать ставку
10:05:04 25-05-2023
Ааа, замечательно)) Наших родителей и нас с детства приучали работать бесплатно, чтобы потом , устроившись на РАБОТУ радоваться копейкам (ведь платят же!). Давайте теперь и детей к этому приучать, жить также в нищете как и их родители. Большинство нашего населения получает минималку( или чуть больше) и радуется этому. Желаете и своим детям такой же жизни? НЕТ УЖ!!! Детей нужно учить что ЛЮБОЙ труд должен оплачиваться!!! ЗАБЕСПЛАТНО работать НИКТО не должен!!!
10:11:46 25-05-2023
Гость (10:05:04 25-05-2023) Ааа, замечательно)) Наших родителей и нас с детства приучали... Если ты работаешь за копейки, то проблема только в тебе, в твоей никчемности и бесполезности, ты балласт, а не в том что когда то тебя заставляли заниматься общественно-полезным трудом.
10:06:21 25-05-2023
Да неужели дошло, что тунейядцев растим, да слава Богу, а то понавводили какие то нормы согласия, всегда школьники раньше трудились - убирали за собой "срач" и все шло только на пользу!!!!
11:41:07 25-05-2023
ни чего страшного. научатся уважать труд других и ценить свой. Если ты работаешь за копейки ты балласт(((, переходить на оскарбления не стоит тем более , что все в основном находятся в равных условиях и лопатой гребут единици. Яжемать успокойтесь истерика в данном случае вам не поможет.
11:49:09 25-05-2023
Правильная мера. Чужой труд ценить начнут, когда свои ручки замарают...
12:03:28 25-05-2023
Да неужели дошло, что тунейядцев---- заметно, что вы в школе отдавали предпочтение труду, а не учебе))
12:18:15 25-05-2023
В моем советском детстве все было-и смотры военные, сбор макулатуры, НВП, урок "Труды", где были мастерские для мальчишек, и потом УПК раз в неделю. И да, практика, трудовой лагерь еще. И классы мы мыли до окончания школы. Ну что сказать-кто не хотел, тот всегда находил повод не ходить на практику, не ездил в трудовой лагерь-родители приносили всякие справки. Но пол в классе все равно мыл, тут уж извините)))и генералили все и на субботники тоже всем классом, не отмажешься. Вообще это было даже забавно, все эти совместные работы.
12:29:42 25-05-2023
кто не хотел, тот всегда находил повод не ходить на практику, не ездил в трудовой лагерь-родители приносили всякие справки.___ И что стало с теми "тунеядцами"? Неужели они выросли в "бесполезный балласт, работающий за копейки"( как выразился комментатор выше)? Или живут получше многих не лентяев-одноклассников? Из собственного опыта могу сказать, что те кто тогда бесплатно не работал и сейчас за минималку не работают)
14:58:02 25-05-2023
Гость (12:29:42 25-05-2023) кто не хотел, тот всегда находил повод не ходить на практику... 50/50 получилось. Есть и успешные, есть и обычные работяги.
12:33:59 25-05-2023
Хотят опят воспитать поколение рабов!!! Но вообщет-о в РФ подневольный труд запрещен конституцией!!!
12:43:32 25-05-2023
Из собственного опыта могу сказать, что те кто тогда бесплатно не работал и сейчас за минималку не работают) из горла вырву НО своего добьюсь!!? Причем тут привлечение школьников в общественно полезному труду.?
20:51:14 25-05-2023
Гость (12:43:32 25-05-2023) Из собственного опыта могу сказать, что те кто тогда бесплат... Я работал бесплатно. И в школе и в универе. Получив высшее образование, пошел работать на завод мастером. В итоге прошел полностью пути и от мастера до директора по производству и от инженера-технолога до технического директора. Потом поработал директором на другом производстве, которое сам и запускал. Потом купил это производство и теперь явно работаю не за минималку. Причем до сих пор могу заменить любого сотрудника завода. Вернее почти, главбуха могу только подменить. И время от времени так и делаю. И ничего зазорного в труде не вижу, даже в низкоквалифицированном. А вот некоторые мои одноклассники, увиливавшие от ОПТ работают за маленькую зарплату. Некоторые работали за очень маленькую - в местах не столь отдаленных.
12:53:51 25-05-2023
Гость (10:11:46 25-05-2023) Если ты работаешь за копейки, то проблема только в тебе, в т... По вашему мнению дворники, санитарки, уборщики, гардеробщики и прочий персонал это балласт? Ну тогда убирайте за собой сами, в больничке пусть вам судно подносят родственники,ну или сами ( особенно если не дай бог лежачий) до туалета ползите. Всегда были профессии на которых платили мало и всегда они будут. Но и без этих должностей не возможно жить.
12:59:30 25-05-2023
пусть школьники лучше летом в школе отрабатывают -меньше будут по подьездам пьянствловать в СССР это четко было кружки и секции еще при школах были -и это тоже надо возрождать
13:12:29 25-05-2023
Гость (12:59:30 25-05-2023) пусть школьники лучше летом в школе отрабатывают -меньше буд... Пусть лучше они ПОДРАБАТЫВАЮТ, а не отрабатывают за идею) Сейчас с 14 лет можно начинать зарабатывать пусть небольшие, но свои деньги. Мой так подрабатывает вот уже два лета( это третье будет), и бесплатно отрабатывать на школьном огороде он явно не пойдет. Пусть " не лентяи" идут)