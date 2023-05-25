Школьников хотят начать привлекать к труду в России

Норму о запрете к привлечению без согласия ребёнка и родителей хотят исключить

25 мая 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российских школьников хотят привлекать к общественно полезному труду. Соответствующий проект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что норму, которая предполагает согласие ученика или его родителей, хотят исключить. При этом предлагаемая трудовая деятельность будет соответствовать возрастным особенностям детей.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что проект направлен на развитие у школьников чувства личной причастности к простым бытовым делам. После этого, по её словам, бывшие школьники будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.