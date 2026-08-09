НОВОСТИКультура

Хейтерам снятого на Алтае "Колобка" грозит уголовный срок

Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал

09 августа 2026, 10:07, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело после угроз в адрес создателей фильма "Последний богатырь. Колобок". Авторам сообщений может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что нападки продолжаются около двух недель. Угрозы и проклятия ему присылали в личных сообщениях, причем некоторые из них касались также супруги постановщика и других членов его семьи.

«Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности авторов сообщений и занимаются их розыском. Максимальное наказание, которое им может грозить, составляет пять лет заключения», — отмечают "Осторожно, новости".

Фильм "Последний богатырь: Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Одного из главных персонажей — Колобка — озвучил Гарик Харламов.

Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал. Маслов публично поспорил с московским электриком, который раскритиковал фильм. Во время конфликта режиссер использовал нецензурную лексику.

Еще раньше картина столкнулась с негативной реакцией части интернет-пользователей. Рейтинг фильма начали массово снижать на нескольких киноресурсах после того, как дистрибьютор "Атмосфера кино" попросил партнеров перенести показ фильма "Человек-паук: Новый день" на 20 августа ради "максимального успеха летнего релиза" отечественной ленты.

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Россия культура суд фильмы
       

Комментарии 12

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Гость

10:27:01 09-08-2026

Похоже колобок летом в пролёте оказался. Надо хоть так напомнить

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Гость

10:44:03 09-08-2026

Мне кажется пора законодательно закрепить обязанность граждан смотреть отечественные поделки. А потом проходить тестирование в МФЦ на знание произведений. Государство миллиарды тратит, а людям всё что-то не нравится

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Гость

12:23:03 09-08-2026

Гость (10:44:03 09-08-2026) Мне кажется пора законодательно закрепить обязанность гражда... я справку получить о многодетности - мне под Бельмесево газ, свет и дороги не проводят - А кто в главной роли в колобке? - спасибо, сам проведу

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Гость

11:17:24 09-08-2026

это новость от ИА Панорама

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Гость

15:51:26 09-08-2026

Гость (11:17:24 09-08-2026) это новость от ИА Панорама... Увы, но нет. Реальность просто догнала Панораму, как она это сейчас часто делает...

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Гость

16:53:13 09-08-2026

Похоже, это провал.

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Гость

21:07:31 09-08-2026

Не за хейт, а за угрозы расправой. Не переворачивате все с ног на голову.

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Гость

02:53:57 10-08-2026



Похоже электрик оказался интеллектуальнее "режиссера", даже странно, что за такое уг деньги требуют.

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Гость

09:10:37 10-08-2026

я так понимаю англосаксония вовсю шурует тут - вайлберис жгут, режиссеров патриотического направления откровенно запугивают, а поделки голивуда где мы -*** проталкиваются на большой экран
меры карательного характера то где???? если сидеть сейчас на пятой точке ровно тут вам пентагон с англичанами очень быстро развал России обстряпает - они мастера в таких делах

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Гость

09:26:44 10-08-2026

Гость (09:10:37 10-08-2026) я так понимаю англосаксония вовсю шурует тут - вайлберис жгу...
/\
|
Вот, что бывает с людьми, смотрящими колобок

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Гость

10:05:53 10-08-2026

Ну....
можно было хотя бы 01.09 запустить чтобы школьники сходили
кто пойдет сейчас на фильм - отпуска, дачи, "зима близко" нужно банки крутить и форму покупать

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ыть

10:20:03 10-08-2026

Ходил я на Колобка - вполне себе обыкновенное семейное кино, вечерок скоротать. А то, что Человека-паука подвинули, ну так из-за санкций его в принципе у нас не должны показывать. Показывают, можно сказать, из-под полы. Кто хотел уже давно паука посмотрел. Ну и надо сказать, что это худшая часть в сравнении с предыдущими частями.

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