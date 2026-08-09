Хейтерам снятого на Алтае "Колобка" грозит уголовный срок

Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал

09 августа 2026, 10:07, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело после угроз в адрес создателей фильма "Последний богатырь. Колобок". Авторам сообщений может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что нападки продолжаются около двух недель. Угрозы и проклятия ему присылали в личных сообщениях, причем некоторые из них касались также супруги постановщика и других членов его семьи.

«Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности авторов сообщений и занимаются их розыском. Максимальное наказание, которое им может грозить, составляет пять лет заключения», — отмечают "Осторожно, новости".

Фильм "Последний богатырь: Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Одного из главных персонажей — Колобка — озвучил Гарик Харламов.

Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал. Маслов публично поспорил с московским электриком, который раскритиковал фильм. Во время конфликта режиссер использовал нецензурную лексику.

Еще раньше картина столкнулась с негативной реакцией части интернет-пользователей. Рейтинг фильма начали массово снижать на нескольких киноресурсах после того, как дистрибьютор "Атмосфера кино" попросил партнеров перенести показ фильма "Человек-паук: Новый день" на 20 августа ради "максимального успеха летнего релиза" отечественной ленты.