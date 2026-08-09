Хейтерам снятого на Алтае "Колобка" грозит уголовный срок
Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал
09 августа 2026, 10:07, ИА Амител
Правоохранители возбудили уголовное дело после угроз в адрес создателей фильма "Последний богатырь. Колобок". Авторам сообщений может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что нападки продолжаются около двух недель. Угрозы и проклятия ему присылали в личных сообщениях, причем некоторые из них касались также супруги постановщика и других членов его семьи.
«Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности авторов сообщений и занимаются их розыском. Максимальное наказание, которое им может грозить, составляет пять лет заключения», — отмечают "Осторожно, новости".
Фильм "Последний богатырь: Колобок" вышел в российский прокат 6 августа. Одного из главных персонажей — Колобка — озвучил Гарик Харламов.
Незадолго до премьеры вокруг картины разгорелся скандал. Маслов публично поспорил с московским электриком, который раскритиковал фильм. Во время конфликта режиссер использовал нецензурную лексику.
Еще раньше картина столкнулась с негативной реакцией части интернет-пользователей. Рейтинг фильма начали массово снижать на нескольких киноресурсах после того, как дистрибьютор "Атмосфера кино" попросил партнеров перенести показ фильма "Человек-паук: Новый день" на 20 августа ради "максимального успеха летнего релиза" отечественной ленты.
10:27:01 09-08-2026
Похоже колобок летом в пролёте оказался. Надо хоть так напомнить
10:44:03 09-08-2026
Мне кажется пора законодательно закрепить обязанность граждан смотреть отечественные поделки. А потом проходить тестирование в МФЦ на знание произведений. Государство миллиарды тратит, а людям всё что-то не нравится
12:23:03 09-08-2026
Гость (10:44:03 09-08-2026) Мне кажется пора законодательно закрепить обязанность гражда... я справку получить о многодетности - мне под Бельмесево газ, свет и дороги не проводят - А кто в главной роли в колобке? - спасибо, сам проведу
11:17:24 09-08-2026
это новость от ИА Панорама
15:51:26 09-08-2026
Гость (11:17:24 09-08-2026) это новость от ИА Панорама... Увы, но нет. Реальность просто догнала Панораму, как она это сейчас часто делает...
16:53:13 09-08-2026
Похоже, это провал.
21:07:31 09-08-2026
Не за хейт, а за угрозы расправой. Не переворачивате все с ног на голову.
02:53:57 10-08-2026
Похоже электрик оказался интеллектуальнее "режиссера", даже странно, что за такое уг деньги требуют.
09:10:37 10-08-2026
я так понимаю англосаксония вовсю шурует тут - вайлберис жгут, режиссеров патриотического направления откровенно запугивают, а поделки голивуда где мы -*** проталкиваются на большой экран
меры карательного характера то где???? если сидеть сейчас на пятой точке ровно тут вам пентагон с англичанами очень быстро развал России обстряпает - они мастера в таких делах
09:26:44 10-08-2026
Гость (09:10:37 10-08-2026) я так понимаю англосаксония вовсю шурует тут - вайлберис жгу...
/\
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Вот, что бывает с людьми, смотрящими колобок
10:05:53 10-08-2026
Ну....
можно было хотя бы 01.09 запустить чтобы школьники сходили
кто пойдет сейчас на фильм - отпуска, дачи, "зима близко" нужно банки крутить и форму покупать
10:20:03 10-08-2026
Ходил я на Колобка - вполне себе обыкновенное семейное кино, вечерок скоротать. А то, что Человека-паука подвинули, ну так из-за санкций его в принципе у нас не должны показывать. Показывают, можно сказать, из-под полы. Кто хотел уже давно паука посмотрел. Ну и надо сказать, что это худшая часть в сравнении с предыдущими частями.