Хрустят и разлетаются в рилсах. Какие пирожные стали новым трендом в Барнауле

Корпусные десерты в виде фруктов, ягод и других предметов набирают популярность, хотя одно пирожное может стоить до 900 рублей

10 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Девушки и пирожные / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Корпусные пирожные стали одним из заметных кондитерских трендов 2026 года. Внешне они могут практически не отличаться от лимона, малины, ореха, круассана или даже кусочка сыра, а внутри скрывают мусс, крем, ганаш и ягодные начинки. Популярность таким десертам принесли соцсети и вирусные ASMR-ролики, а теперь их предлагают и барнаульские кондитеры. В Алтайском крае подобные сладости пока остаются скорее редкостью. Их приготовление занимает несколько дней, требует работы с шоколадом и точного соблюдения температур, поэтому цена заметно выше, чем у привычных пирожных.

Шоколадная "скорлупа" и нежная начинка

Главная особенность корпусного пирожного — тонкая шоколадная оболочка. При укусе она должна хрустнуть, а внутри остается мягкая начинка.

Автор десертов барнаульской кофейни-кондитерской "Дом" Галина Рогова рассказала, что единого рецепта для таких пирожных нет. Каждый кондитер может экспериментировать и с начинкой, и с внешним видом.

«На сегодняшний день у нас более 15 вкусов. Все это в тонком корпусе шоколада. За счет этого при укусе появляется хруст, а внутри — нежный крем», — рассказала она.

Фантазия кондитеров практически ничем не ограничена. Десерт может выглядеть как фрукт, ягода, орех, сыр или выпечка. Для наполнения используют кремы, муссы и ганаши, причем сочетания каждый мастер подбирает самостоятельно.

На одно пирожное уходит два дня

Владелица авторской кондитерской Наталья Митина начала готовить корпусные десерты в июне после профильного обучения. По ее наблюдениям, интерес барнаульцев к новинке уже можно сравнить с ажиотажем вокруг японских моти, который возник несколько лет назад. Однако корпусные пирожные относятся к более дорогому сегменту.

«Моти — более бюджетная сладость. А корпусные — это уже люкс, потому что внутри шоколад, снаружи шоколад, плюс глазурь делают на натуральном шоколаде и какао-масле», — объясняет кондитер.

Приготовление состоит из нескольких этапов. Сначала пекут бисквит, отдельно готовят начинку, затем — мусс или ганаш. После сборки десерт покрывают шоколадной оболочкой. В качестве начинки используют, например, малину с ежевикой или чернику с черной смородиной. Важно получить нужную консистенцию — не слишком жидкую и не слишком плотную.

На весь процесс требуется минимум два дня. Некоторые компоненты нельзя использовать сразу: например, ганашу нужно настояться перед взбиванием.

Почему пирожное может стоить 900 рублей

Цена одного корпусного пирожного на российском рынке составляет примерно от 200 до 900 рублей. Набор таких десертов может обойтись в несколько тысяч. Владелица двух кондитерских Алла Гефке считает такую стоимость оправданной. По ее словам, мастер должен не только приготовить начинку, но и добиться правильной толщины шоколадного корпуса.

Оболочка должна быть достаточно прочной, чтобы сохранить форму, но при этом тонкой. Если шоколада окажется слишком много, десерт получится приторным. Если нарушить температуру или консистенцию, корпус может потрескаться.

«Это сложный ручной труд. Нужно подобрать правильные пропорции, чтобы получить и вау-эффект, и приятное послевкусие. Нужно поймать правильную консистенцию и температуру шоколада, чтобы он лег тончайшим слоем, не давал лишней сладости и при этом хрустел», — рассказала Алла Гефке.

На самом деле десерт не новый

Сам принцип корпусных пирожных появился не в 2026 году. Например, в кондитерских Аллы Гефке их начали делать еще около семи лет назад. Сначала десерты выпускали к праздникам, затем добавили в постоянное меню. Но массового интереса у покупателей тогда не возникло, и со временем место на витрине заняли другие сладости.

Новая волна популярности связана с французским кондитером Седриком Гроле. Его десерты, внешне практически неотличимые от настоящих фруктов, несколько лет назад стали героями многочисленных роликов в социальных сетях.

Особенно хорошо формат подошел для ASMR-видео. Камера крупным планом показывает, как человек разрезает десерт или разбивает тонкую шоколадную оболочку, а микрофон записывает характерный хруст.

Именно визуальный эффект стал одной из причин, почему корпусные пирожные снова заинтересовали массовую аудиторию.

Сегодня пирожные, вчера — дубайский шоколад

Социальные сети все чаще определяют гастрономическую моду. За последние годы таким же способом популярность получили дубайский шоколад с фисташковой начинкой и тестом катаифи, так называемый "волосатый шоколад" со сладкой ватой, и другие необычные сладости. Для производителей подобные тренды означают необходимость быстро реагировать на спрос. Покупатели видят необычный десерт в коротком ролике, а затем начинают искать его в своем городе.

Алтайские кондитеры предполагают, что интерес к корпусным пирожным сохранится как минимум до конца 2026 года. Однако они не исключают, что затем соцсети выведут на первый план очередную гастрономическую новинку. Пока же ставка сделана на сочетание вкуса и внешнего эффекта: пирожное должно не только понравиться покупателю, но и хорошо выглядеть в кадре. И, судя по популярности подобных видео, для современной кондитерской моды это становится почти таким же важным условием, как сама начинка.