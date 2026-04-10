Дело нужное, но непростое. Как барнаульские кондитеры готовятся к обязательной маркировке

За маленькой наклейкой с кодом, которую видит покупатель, скрывается кропотливая работа бизнеса

10 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

В 2026 году в России начали поэтапное введение маркировки в системе "Честный знак" кондитерских изделий. Уже с 1 марта она стала обязательной для печенья, зефира и мармелада, а с 1 мая список пополнят круассаны, торты и пирожные. С июля 2027-го розничные магазины начнут продавать такие товары только по QR-коду, а пока маркировка — забота производителей и импортеров.

Помочь разобраться в новых правилах "игры" барнаульским предпринимателям помог эксперт по маркировке Артем Турбин, который провел семинар в центре "Мой бизнес".

Что маркировать, а что нет?

Бизнесу, который занимается сладостями, эксперт рекомендует внимательно изучить список кодировок продукции на официальном сайте "Честный знак". Так можно точно узнать, что из вашего ассортимента подлежит маркировке, а что — нет.

Турбин предупреждает, что в перечне немало тонких моментов и исключений. К примеру, тот же круассан может быть необязательным для маркировки, но стоит добавить туда начинку, и продукцию придется вносить в систему. Есть нюансы и по массе — если товар меньше 20 граммов, маркировать не нужно. Свежие кремовые изделия со сроком годности меньше пяти дней тоже маркировке не подлежат. Так что нужно внимательно изучить свои декларации и сравнить их со списком "Честного знака".

За нарушение правил маркировки предпринимателю грозит штраф до 300 тысяч рублей, подчеркнул специалист. Но в ряде случаев наказание может быть еще более суровым.

«Если речь идет о больших нарушениях, то это может быть штраф до 1,5 млн рублей и уголовная ответственность. И особо чувствительное для любого бизнеса — остановка производства и изъятие продукции», — рассказывает Турбин.

Кто участвует, а кто нет?

Многое зависит не только от вида сладостей, но и от способа продажи.

«Если товар продается уже в упаковке, его нужно маркировать. Но если его упаковывают при клиенте, маркировка не требуется. Если покупатель просит на кассе отрезать ему кусочек торта или положить три пирожных, не нужно ничего маркировать. Но если тот же кусок торта заранее был упакован, маркировка уже нужна», — разъяснил эксперт.

Так что пекарни и кондитерские, которые производят сладости прямо на торговой точке и продают их с витрины, под новые правила не попадают.

Не придется маркировать свои изделия и самозанятым, которые готовят угощения на заказ. Но если кондитер печет свою выпечку дома, а потом выставляет на продажу или поставляет в кафе, ему придется зарегистрироваться в "Честном знаке". Более того, нужно будет оформить ИП.

"Хорошо, что это вводят поэтапно"

Турбин напомнил, что маркировка — не просто наклейка с QR-кодом на упаковке, а большая работа по оформлению деклараций, документообороту, покупке оборудования и обучению сотрудников.

Такие семинары сейчас очень нужны бизнесу, чтобы вникнуть в сложные изменения, считает директор производства предприятия "Алтайские зори" Марина Антипова.

«С 1 марта мы уже занимаемся маркировкой печенья, а с 1 июня будет маркироваться остальная наша продукция. Сложности есть. Нам пришлось решать документальные вопросы, обучать IT-специалиста, перераспределять задачи между сотрудниками. Очень хорошо, что это вводится поэтапно. Если бы пришлось сразу маркировать все вместе, разобраться было бы очень трудно», — говорит руководитель.

При этом она убеждена, что обязательная маркировка нужна.

«Честный производитель, который работает с натуральными продуктами, наоборот, будет только в выигрыше от этого», — подчеркнула Антипова.

Семинар собрал более 50 участников — как крупных компаний, так и самозанятых. "Мой бизнес" регулярно организует такие встречи с экспертами, тесно сотрудничая и с барнаульской администрацией, и с краевыми властями.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.