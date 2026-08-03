Икра по 20 тысяч. Почему на Алтае резко подорожал красный деликатес

Рыбопромышленники говорят о дефиците на внутреннем рынке и росте затрат из-за маркировки

03 августа 2026, 06:15, ИА Амител

Девушка есть бутерброд / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Цены на красную икру в России обновляют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже стоит почти 20,5 тыс. рублей. Икра горбуши, которую в середине июня продавали примерно по 8,5 тыс. рублей за килограмм, теперь может стоить до 18,5 тыс. рублей. Участники рынка связывают подорожание со слабым выловом лососевых, экспортными поставками и новыми требованиями к маркировке продукции. Однако алтайские переработчики не спешат делать прогнозы: сезон еще продолжается, а ситуация может измениться за несколько дней, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Рыба не подошла к берегам

Одной из главных причин роста цен стал неудачный старт лососевой путины. По предварительным оценкам, в 2026 году объем вылова может оказаться примерно на треть ниже прошлогоднего. Чем меньше рыбы поступает на предприятия, тем меньше икры производители смогут предложить рынку.

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов называет нынешнюю ситуацию аномальной. По его словам, лосось пока почти не идет ни к побережью Камчатки, ни к Сахалину.

«Такого не было за всю историю наблюдений. Рыбаки сами в шоке, и рынок на это реагирует. Нерка, горбуша, кижуч — все виды показывают серьезное снижение. Здесь никто не виноват, это природа», — объяснил он.

Особенно заметно дорожает икра нерки. Этот вид занимает сравнительно небольшую долю рынка: объем вылова измеряют несколькими тысячами тонн, тогда как горбуши в удачные сезоны добывают сотни тысяч тонн.

По словам Балашова, рыбопромышленники будут считать хорошим результатом улов около 100 тыс. тонн при первоначальном научном прогнозе в 235 тыс. тонн.

Окончательные выводы делать рано

Генеральный директор Бийского рыбзавода Павел Мозговой считает разговоры о будущей стоимости икры преждевременными. Точная цена станет понятна только после того, как завершатся основные этапы путины и появятся данные по вылову горбуши и кеты.

Он напомнил, что подобная ситуация уже возникала на рынке сельди. В конце 2024 года появились сообщения о возможном дефиците, после чего покупатели и поставщики начали запасать рыбу. Цена выросла примерно с 120 до 200 рублей, хотя вылов в итоге оказался хорошим. Позднее стоимость вернулась к 120–130 рублям.

«Пока никто не знает, сколько добудут кеты и горбуши. Поэтому заявления о том, что икра обязательно останется дорогой, пока выглядят как спекулятивные вбросы», — отметил Мозговой.

Промысел некоторых видов лососевых только набирает обороты. Горбушу обычно ловят до начала августа, после чего начинается активный вылов кеты, который продолжается до сентября. При этом ситуация на промысле меняется быстро: в течение недели рыбы может почти не быть, а затем один удачный день дает объем, сопоставимый с недельным уловом.

Часть улова уходит за границу

Коммерческий директор барнаульского рыбоперерабатывающего предприятия "Штиль" Иван Шевырев отмечает, что на цены влияет не только слабый вылов, но и экспорт. Некоторые компании отправляют значительную часть продукции за границу, из-за чего внутренний рынок не получает достаточного объема рыбы и икры.

«Красной рыбы пока добыли меньше, чем в прошлом году, при этом немало продукции уходит на экспорт. Внутренний рынок не насыщен, поэтому поставщики начинают повышать цены. Оптовая стоимость по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое», — рассказал он.

По мнению Шевырева, ситуация может измениться к концу августа или началу сентября. Если вылов увеличится и на рынок поступят дополнительные объемы, цены способны выровняться.

При этом участники отрасли обращают внимание на действующие сроки и квоты. Разрешенные объемы промысла устанавливают профильные ведомства, однако экологическая ситуация меняется, а подходы к регулированию, по мнению переработчиков, не всегда успевают за этими переменами.

Покупатели выбирают маленькие банки

За последние пять лет красная икра превратилась в значительно более дорогой продукт. Если раньше килограмм стоил около 4 тыс. рублей, то сейчас цена отдельных видов доходит до 20 тыс. рублей.

Из-за этого изменились покупательские привычки. Люди реже приобретают по полкилограмма или килограмму и переходят на небольшие упаковки по 40–80 граммов.

Основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов "Курильский берег" Алексей Рудько говорит, что сейчас икра в среднем стоит около 15–16 тыс. рублей за килограмм. Небольшое снижение возможно в сентябре, когда на рынок поступает основной объем свежей продукции. После этого спрос начинает расти перед Новым годом, а вместе с ним увеличивается и цена.

«Ближе к декабрю начинается плавный рост. В конце года возникает дефицит: даже не самая качественная икра стоит дорого, а хорошая — еще дороже», — отметил предприниматель.

Маркировка добавила расходов, но очистила рынок

Еще одним фактором стала обязательная маркировка икры в системах "Честный знак" и "Меркурий", которая действует с 1 октября 2025 года. Она позволяет проследить путь продукта и проверить его происхождение по коду на упаковке.

Новые требования усложнили продажу прошлогодней икры под видом свежей и сократили возможности для реализации подделок. Одновременно легальным предприятиям пришлось потратить деньги на оборудование, программное обеспечение и обучение сотрудников.

На Бийском рыбзаводе необходимые системы внедрили еще два года назад. Предприятие продает около 50 кг икры в год, поэтому прямые расходы на ее маркировку оказались сравнительно небольшими — около 200 тыс. рублей без учета затрат на подготовку сотрудника.

Однако распространение маркировки на всю рыбную продукцию, по оценке Павла Мозгового, потребует уже около 2 млн рублей.

При этом главной проблемой он считает не расходы законных производителей, а теневой рынок.

«Есть много нелегальных производителей, которые не платят налоги, не зарегистрированы в системе "Меркурий" и продают продукцию через сайты объявлений. Маркировка икры во многом помогла сократить браконьерский оборот», — рассказал руководитель предприятия.

Где ищут икру подешевле

Рыбопереработчики отмечают, что специализированных магазинов становится меньше, а крупные торговые сети предлагают поставщикам сложные условия сотрудничества.

Администратор барнаульского магазина "Океан" Людмила Шмелева говорит, что перед заключением договора сотрудники изучают продукцию, пробуют ее и следят за отзывами покупателей. Если качество не устраивает клиентов, магазин меняет поставщика.

По словам представителей отрасли, икру по более доступной цене сегодня чаще ищут на рынках и в фирменных магазинах производителей. В крупных сетях продукт стоимостью 15–20 тыс. рублей за килограмм покупают реже.