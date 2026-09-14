Илон Маск намерен отправить в космос ИИ‑компьютеры Nvidia в 2027 году

Проект реализуется в рамках партнерства по созданию высокопроизводительной космической инфраструктуры для задач искусственного интеллекта

14 сентября 2026, 09:52, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Компания SpaceX в следующем году может начать выводить на орбиту вычислительные системы Nvidia, предназначенные для задач искусственного интеллекта. Об этом 13 сентября заявил основатель компании Илон Маск, сообщают "Известия".

"Я практически уверен, что в следующем году SpaceX отправит в космос ИИ‑компьютеры Nvidia Vera Rubin NVL72", — написал Маск в социальной сети X.

Речь идет о системах Nvidia Vera Rubin NVL72 — мощных вычислительных платформах для работы с моделями искусственного интеллекта.

4 августа в SpaceX сообщили о сотрудничестве с технологической корпорацией Nvidia в разработке вычислительных модулей для спутника Starmind AI1. По словам представителей компании, это позволит достичь в космосе вычислительной мощности, сопоставимой с наземными дата‑центрами.