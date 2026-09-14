Илон Маск намерен отправить в космос ИИ‑компьютеры Nvidia в 2027 году
Проект реализуется в рамках партнерства по созданию высокопроизводительной космической инфраструктуры для задач искусственного интеллекта
14 сентября 2026, 09:52, ИА Амител
Компания SpaceX в следующем году может начать выводить на орбиту вычислительные системы Nvidia, предназначенные для задач искусственного интеллекта. Об этом 13 сентября заявил основатель компании Илон Маск, сообщают "Известия".
"Я практически уверен, что в следующем году SpaceX отправит в космос ИИ‑компьютеры Nvidia Vera Rubin NVL72", — написал Маск в социальной сети X.
Речь идет о системах Nvidia Vera Rubin NVL72 — мощных вычислительных платформах для работы с моделями искусственного интеллекта.
4 августа в SpaceX сообщили о сотрудничестве с технологической корпорацией Nvidia в разработке вычислительных модулей для спутника Starmind AI1. По словам представителей компании, это позволит достичь в космосе вычислительной мощности, сопоставимой с наземными дата‑центрами.
12:23:33 14-09-2026
гибель человечества придет из космоса
12:39:34 14-09-2026
Компьютер в космосе конечно поможет:обработка большого массива информации,датчики на теле космонавтов(извините,женщин в далёкий путь,который длиться месяцами не берут) Хотя,оно конечно,одна полетела,другая.Но на очень короткое время.Медицина,особенно в прогрессе творит чудеса )Опять извините,как говорили наши дедушки:"Баба с возу,кобыле легче"
12:45:12 14-09-2026
гость (12:23:33 14-09-2026) гибель человечества придет из космоса... Пургу не несите.Необходимо сначала на Земле навести порядок. А метеориты мимо пролетят.
14:32:21 14-09-2026
Гость (12:45:12 14-09-2026) Пургу не несите.Необходимо сначала на Земле навести порядок.... чел дело говорит - если сейчас старлинк отрубить то 404 сама за месяц улетучится.
как пример
15:54:59 14-09-2026
пентагон запустит на орбиту спутники - дата центры потому что на земле его дата центры выбиваются артиллерией а сигналы глушатся. Помимо этого сбивать спутники в космосе пока мы не можем. Вопрос конечно почему но англосаксы это как раз и учитывают
20:07:41 14-09-2026
Видимо, будут вести постоянную высокодетализированную съемку поверхности и серваки наверху там будут распознавать образы. В онлайн-режиме будут передавать перемещения всех единиц транспорта планеты.