Илон Маск запретил Украине использовать Starlink для ударов по России

Миллиардер опасается эскалации конфликта

08 августа 2026, 08:21, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Илон Маск, глава компании SpaceX, по‑прежнему отказывает Киеву в возможности применять систему Starlink для наведения ударов вглубь российской территории. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на журнал Atlantic.

Издание ссылается на неназванный источник из окружения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова — именно он обращался к американскому миллиардеру с соответствующей просьбой.

Как утверждает источник, на текущий момент положительного решения нет: Маск неоднократно заявлял, что сейчас самое время для заключения сделки. По сведениям издания, предприниматель не хочет способствовать обострению украинского конфликта, поэтому не дает разрешения на использование сервиса в указанных целях.

При этом инфраструктура Starlink в зоне боевых действий остается одной из приоритетных целей для российских подразделений. Так, только за июль группировка "Север" уничтожила свыше 60 антенн в Харьковской области.

Ранее в МИД РФ предлагали Илону Маску отключить Starlink в зоне конфликта — в ведомстве считали, что это могло бы уменьшить число жертв. Сам Маск еще в марте подчеркивал ключевую роль Starlink для украинских сил, назвав систему "костяком украинской армии". По его словам, отключение сервиса привело бы к серьезным сбоям в работе фронта.