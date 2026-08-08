Илон Маск запретил Украине использовать Starlink для ударов по России
Миллиардер опасается эскалации конфликта
08 августа 2026, 08:21, ИА Амител
Илон Маск, глава компании SpaceX, по‑прежнему отказывает Киеву в возможности применять систему Starlink для наведения ударов вглубь российской территории. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на журнал Atlantic.
Издание ссылается на неназванный источник из окружения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова — именно он обращался к американскому миллиардеру с соответствующей просьбой.
Как утверждает источник, на текущий момент положительного решения нет: Маск неоднократно заявлял, что сейчас самое время для заключения сделки. По сведениям издания, предприниматель не хочет способствовать обострению украинского конфликта, поэтому не дает разрешения на использование сервиса в указанных целях.
При этом инфраструктура Starlink в зоне боевых действий остается одной из приоритетных целей для российских подразделений. Так, только за июль группировка "Север" уничтожила свыше 60 антенн в Харьковской области.
Ранее в МИД РФ предлагали Илону Маску отключить Starlink в зоне конфликта — в ведомстве считали, что это могло бы уменьшить число жертв. Сам Маск еще в марте подчеркивал ключевую роль Starlink для украинских сил, назвав систему "костяком украинской армии". По его словам, отключение сервиса привело бы к серьезным сбоям в работе фронта.
08:33:26 08-08-2026
Илон в некотором роде и в каком-то смысле хозяин в космосе )По некоторым вопрсам надо обращаться к нему.
09:03:06 08-08-2026
Да таки шо ви такое говорите???
09:47:36 08-08-2026
Илон Маск запретил Starlink для ударов по России - А то что он хохлам сделает?
Маловероятно что его объявят террористом в РФ вслед за Дуровым.
10:44:44 08-08-2026
Надо сбивать старлинки, вот и всё
11:45:12 08-08-2026
Старлинк - собственность пентагона,
Инвестор - обронное ведомство.
Маск ничего здесь не решает.
12:33:44 08-08-2026
Трагати (11:45:12 08-08-2026) Старлинк - собственность пентагона,Инвестор - обронное в... Тем более что враги давно научились подменять координаты.
Старлинк на РФ считает что он в разрешенном регионе
12:00:22 08-08-2026
Использование терминала Starlink, приобретенного легально в Монголии или Казахстане, на территории Алтайского края (РФ) в августе 2026 года сопряжено с критическими юридическими и техническими рисками.
1. Зоны покрытия и техническая возможность
Физически спутники Starlink полностью покрывают территорию Алтайского края. Сигнал присутствует, и технически терминал способен установить соединение.
Режим работы: Для работы в приграничной зоне необходим тариф Roam (региональный или глобальный). Стационарные тарифы (Residential), привязанные к адресу в Монголии или Казахстане, в России работать не будут.
Зона действия: В непосредственной близости от границы (глубина 20–50 км в зависимости от рельефа) сигнал может быть стабильным. Однако пользователи отмечают, что при приближении к границе соединение может принудительно разрываться программно, даже если спутники видны.
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Цены указаны для легального использования в странах покупки. При нелегальном использовании в РФ вы платите эти тарифы, не имея гарантий работы.
Монголия:
Оборудование: ~425–500 USD (в зависимости от модели).
Тариф Roam (региональный): ~150 USD/мес.
Тариф Roam (глобальный): ~500 USD/мес.
Казахстан:
Оборудование: ~450 USD (стандарт), ~200–250 USD (мини/акции).
Тариф Roam: от 32 000 тенге (~68 USD) за базовый пакет до тарифов для путешествий (цены аналогичны международным, около 150 USD за мобильный безлимит).
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Трафик пользователей в регионе маршрутизируется через ближайшие шлюзовые станции (Gateways):
Казахстан: На территории страны развернуты станции (в т.ч. в районе Коктерека), которые обслуживают не только Казахстан, но и транслируют трафик на Таджикистан и Кыргызстан. Сигнал в Алтайском крае технически может идти через эти узлы.
Монголия: Имеет собственную наземную инфраструктуру (PoP в Улан-Баторе), обслуживающую внутренний трафик и мобильные подключения.
Нюанс: SpaceX программно блокирует передачу данных на территорию РФ. Даже если терминал видит спутник, шлюзовая станция может отклонить запрос на передачу данных, если геолокация терминала указывает на запрещенную зону (РФ).
14:54:43 08-08-2026
Вежливый человек (12:00:22 08-08-2026) Использование терминала Starlink, приобретенного легально в ... Красавчик. Надеюсь, что к тебе уже едут голубоглазые парни в штатском.
11:23:53 09-08-2026
ВСУ очевидно что умеет обходить эти ограничения итвсе таки использует старлинк