Регион перейдёт на резервный спутниковый канал

10 августа 2026, 07:48, ИА Амител

Роутер, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ночь с 11 на 12 августа Камчатский край временно переведут на резервный спутниковый канал связи — это связано с началом работ по укреплению подводной волоконно‑оптической линии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правительство Камчатского края.

Как уточнил министр цифрового развития региона Григорий Бондаренко, изначально модернизацию планировали провести в первой декаде августа, но старт работ перенесли на 12 августа. Их будет выполнять ПАО "Ростелеком" — оператор линии. Завершить мероприятия рассчитывают в течение четырех суток.

На время ремонта доступ к мобильному и домашнему интернету будет недоступен. При этом мобильная голосовая связь и SMS останутся рабочими — жители смогут звонить близким.

Причина проведения работ — подмывание береговой полосы на мысе Левашова в точке выхода кабеля. Если не укрепить участок, есть риск выхода линии из строя из‑за дальнейшего разрушения берега.

«Власти обеспечили сохранение ключевых сервисов: продолжат работать экстренные службы, медучреждения, банкоматы, крупные торговые сети и АЗС. Жители смогут смотреть телевидение — будут доступны два мультиплекса (20 федеральных и 1 региональный канал), а также пользоваться стационарной телефонной связью от ПАО "Ростелеком"», - говорится в публикации.

В МФЦ сохранится прием документов, а в общественном транспорте останется возможность оплачивать проезд проездными билетами и картами "Мир".