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Сбербанк подготовил инструкции для россиян при сбоях мобильного интернета

В ближайшие дни в ряде регионов могут возникнуть сложности с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями

05 мая 2026, 15:23, ИА Амител

Банковская карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Банковская карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями в ряде регионов в ближайшие дни. Соответствующее уведомление распространила пресс‑служба кредитной организации, пишет ТАСС.

Из‑за перебоев могут возникнуть затруднения при входе в приложение "Сбербанк Онлайн", а коды подтверждения банковских операций способны поступать с задержкой. В банке дали четкие рекомендации на такой случай: СМС‑коды, направленные клиенту, сохраняются в истории уведомлений в приложении — после восстановления связи их можно будет увидеть в разделе "История операций".

При этом в Сбербанке подчеркнули, что остальные каналы обслуживания работают в штатном режиме: в полном объеме функционируют банкоматы, отделения и контакт‑центр. Сеть отделений банка насчитывает более 10 тысяч офисов по всей стране. Ранее эксперт поделился способами подготовиться к проблемам с мобильной связью.

Таксофон, мобильный пункт связи / Фото: пресс-служба компании Vizit

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запреты Мобильная связь
       

Комментарии 5

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Гость

15:54:27 05-05-2026

"...В банке дали четкие рекомендации на такой случай: СМС‑коды, направленные клиенту, сохраняются в истории уведомлений в приложении — после восстановления связи их можно будет увидеть в разделе "История операций..."

И в чём смысл? Они, вообще, в курсе, что у этих кодов срок действия буквально пара минут, после чего они становятся недействительными?
Или они сами не знают в банке, как их система работает?

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Гость

16:09:24 05-05-2026

Гость (15:54:27 05-05-2026) "Или они сами не знают в банке, как их система работает вот такие там спецы

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Кхм...

16:23:32 05-05-2026

Снимайте наличку, короч.

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Гость

18:41:57 05-05-2026

Как говаривал Гендельф серый во второй части санкционки : "Бегите ,глупцы "
Все эти переводы,транзакции,вклады и прочая фигня это не ваши деньги .
Только нал ....И то могут изъять

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Гость

19:09:42 05-05-2026

Это лучшая реклама безнала!!!

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