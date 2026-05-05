Сбербанк подготовил инструкции для россиян при сбоях мобильного интернета
В ближайшие дни в ряде регионов могут возникнуть сложности с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями
05 мая 2026, 15:23, ИА Амител
Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями в ряде регионов в ближайшие дни. Соответствующее уведомление распространила пресс‑служба кредитной организации, пишет ТАСС.
Из‑за перебоев могут возникнуть затруднения при входе в приложение "Сбербанк Онлайн", а коды подтверждения банковских операций способны поступать с задержкой. В банке дали четкие рекомендации на такой случай: СМС‑коды, направленные клиенту, сохраняются в истории уведомлений в приложении — после восстановления связи их можно будет увидеть в разделе "История операций".
При этом в Сбербанке подчеркнули, что остальные каналы обслуживания работают в штатном режиме: в полном объеме функционируют банкоматы, отделения и контакт‑центр. Сеть отделений банка насчитывает более 10 тысяч офисов по всей стране. Ранее эксперт поделился способами подготовиться к проблемам с мобильной связью.
15:54:27 05-05-2026
"...В банке дали четкие рекомендации на такой случай: СМС‑коды, направленные клиенту, сохраняются в истории уведомлений в приложении — после восстановления связи их можно будет увидеть в разделе "История операций..."
И в чём смысл? Они, вообще, в курсе, что у этих кодов срок действия буквально пара минут, после чего они становятся недействительными?
Или они сами не знают в банке, как их система работает?
16:09:24 05-05-2026
Гость (15:54:27 05-05-2026) "Или они сами не знают в банке, как их система работает вот такие там спецы
16:23:32 05-05-2026
Снимайте наличку, короч.
18:41:57 05-05-2026
Как говаривал Гендельф серый во второй части санкционки : "Бегите ,глупцы "
Все эти переводы,транзакции,вклады и прочая фигня это не ваши деньги .
Только нал ....И то могут изъять
19:09:42 05-05-2026
Это лучшая реклама безнала!!!