Сбербанк подготовил инструкции для россиян при сбоях мобильного интернета

В ближайшие дни в ряде регионов могут возникнуть сложности с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями

05 мая 2026, 15:23, ИА Амител

Банковская карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с мобильным интернетом и СМС‑сообщениями в ряде регионов в ближайшие дни. Соответствующее уведомление распространила пресс‑служба кредитной организации, пишет ТАСС.

Из‑за перебоев могут возникнуть затруднения при входе в приложение "Сбербанк Онлайн", а коды подтверждения банковских операций способны поступать с задержкой. В банке дали четкие рекомендации на такой случай: СМС‑коды, направленные клиенту, сохраняются в истории уведомлений в приложении — после восстановления связи их можно будет увидеть в разделе "История операций".

При этом в Сбербанке подчеркнули, что остальные каналы обслуживания работают в штатном режиме: в полном объеме функционируют банкоматы, отделения и контакт‑центр. Сеть отделений банка насчитывает более 10 тысяч офисов по всей стране. Ранее эксперт поделился способами подготовиться к проблемам с мобильной связью.