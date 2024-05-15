Из прокурора в губернаторы. Демешина назначили "временным" главой Хабаровского края

Замгенпрокурора неоднократно приезжал в Алтайский край

15 мая 2024, 15:45, ИА Амител

Дмитрий Демешин / Фото: epp.genproc.gov.ru

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо ушедшего на пост министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Демешина Дмитрия Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края, освободив его от занимаемой должности", – говорится в указе.

Дмитрий Демешин был заместителем генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры на Дальнем Востоке и в Сибири.

Что известно о Дмитрии Демешине?

Ему 47 лет (родился в 1976 году). Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности "Юриспруденция". Карьеру начал в Коломне, где работал помощником прокурора города. Прошел путь от старшего следователя до прокурора Щелковской прокуратуры Московской области. В 2006-2008 годах занимал пост прокурора Мытищей, затем работал зампрокурора Ростовской области, с 2012-го 2014-й – прокурором Калужской области. С 2014-го по 2015-й был первым заместителем начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры в Москве, позже возглавил управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. В 2019 году Демешина назначили заместителем генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Имеет звание государственного советника юстиции 1-го класса.​

Выписывал "нагоняи" и организовывал проверки

Дмитрий Демешин неоднократно посещал Алтайский край с рабочим визитом. Он проводил личный прием граждан, выслушивал доклады чиновников по острым проблемам, организовывал проверки, выписывал предостережения. Так, во время визита в 2021 году Демешин вынес предостережение министру промышленности региона Вячеславу Химочке за ситуацию на ТЭЦ Ярового. А в марте этого года Демешин потребовал за месяц наладить работу транспорта в Новоалтайске, пригрозив главе города проверками.

Дмитрий Демешин также известен по крупному делу "крабового короля" Олега Кана, которому он предъявлял обвинение. Замгенпрокурора также подавал иск об обращении в доход государства имущества "Макфы".

Уголовные дела Олега Кана



Олег Кан – известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Был объявлен в международный розыск, и в 2020 году заочно арестован в рамках расследования убийства в 2010-м бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался ловлей крабов. В 2023 году Кана обвинили по четырем статьям УК. Его обвинили в контрабанде трех тысяч тонн живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии следствия, предприниматель в 2014-2019 годах контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию, при этом товар отгружался по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах. В марте 2024 года защита Кана сообщила о его кончине. В Генпрокуратуре заявили, что смерть была инсценировкой.

Какие еще регионы обзавелись "временными" губернаторами?

Помимо Демешина, Владимир Путин назначил еще четырех врио губернатора в регионах, главы которых получили посты в правительстве и Администрации президента.

Так, временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал бывший председатель регионального правительства Илья Сердюк. Он сменил на этой должности Сергея Цивилева, который возглавил Минэнерго. Губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который занял пост министра промышленности и торговли, сменил бывший замминистра промышленности, уроженец Алтайского края Алексей Беспрозванных. Временно возглавлять Курскую область вместо Романа Старовойта будет Алексей Смирнов, его бывший заместитель. Старовойт теперь возглавляет Министерство транспорта. А временно исполнять обязанности главы Тульской области до выборов будет Дмитрий Миляев – первый заместитель экс-губернатора Алексея Дюмина, получившего должность помощника президента.