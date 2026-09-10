Метод строится на измерении активности генов в образцах крови и направлен не на абстрактный "возраст", а на выявление конкретных уязвимых звеньев

10 сентября 2026, 21:20, ИА Амител

Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru

Создаваемый ПЦР-тест, анализирующий молекулы РНК из клеток венозной крови, будет оценивать активность генов, связанных с ключевыми процессами старения. В перспективе он может стать основой для индивидуального подбора программ поддержания здоровья и долголетия, рассказал "Газете.ru" Алексей Москалев, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского и член-корреспондент РАН.

По словам ученого, существующие биомаркеры, такие как сила хвата, скорость ходьбы и показатели сосудистой системы, не дают полного представления о том, какие именно молекулярные механизмы старения нарушены у конкретного человека. В новом тесте для каждого механизма старения выбраны пары генов с возраст-зависимой экспрессией. Эти механизмы включают репарацию ДНК, поддержание теломер, эпигенетическую регуляцию, протеостаз, аутофагию, энергетический обмен, клеточное старение и другие процессы.

"Конечная цель — не предъявить человеку еще одну цифру "вам биологически 57 лет", а увидеть индивидуальную конфигурацию процессов старения: у одного человека сильнее может быть нарушена регуляция энергетического обмена, у другого — протеостаз или репарация ДНК, у третьего — несколько механизмов одновременно", — рассказал Москалев.

Ученый добавил, что в институте уже проведены исследования с участием около тысячи практически здоровых москвичей в возрасте от 19 до 91 года. У них измеряли экспрессию 30 генов, и было обнаружено, что возрастные изменения значительно различаются между людьми. У мужчин корреляция экспрессии генов с возрастом оказалась сильнее, чем у женщин, что указывает на разные траектории старения у представителей разных полов.

"Сегодня становится понятно, что неправильно искать один универсальный показатель, по которому женщины "стареют медленнее", а мужчины "быстрее": различаются сами траектории старения отдельных функциональных систем. На них влияют половые хромосомы, гормональная регуляция, особенности иммунного ответа и обмена веществ, а у женщин — и менопауза. Поэтому модели старения, предикторы биологического возраста должны обязательно учитывать пол", — отметил ученый.

Следующим этапом исследований станет проверка того, как изменения в профиле экспрессии генов связаны с риском заболеваний и реакцией на профилактические меры. После валидации этих данных можно будет говорить о разработке индивидуальных программ воздействия на основе молекулярного профиля человека.