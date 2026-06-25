Место силы с тяжелым прошлым. Как сейчас выглядит уникальный святой источник в Барнауле

Рядом с ним сегодня строится новая часовня, а сама территория вокруг родника превратилась в уединенный уголок для молитвы

25 июня 2026, 07:05, ИА Амител

Свято-Никольский источник в Барнауле, июнь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свято-Никольский источник сегодня выглядит не просто как родник на окраине города, а как территория места памяти, молитвы и тихого отдыха. Здесь продолжаются работы по благоустройству: приводят в порядок дорожки и прилегающие участки, ухаживают за зеленью, обновляют пространство вокруг святого места.



Одна из главных перемен — строительство новой часовни с купелью в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее возводят в память о дореволюционной часовне, которая когда-то стояла на Никольском источнике и была утрачена в советское время. Новая часовня должна стать не только архитектурным акцентом территории, но и местом, где верующие смогут совершать омовение.



Добраться до источника можно через новый Ташкентский мост, но есть и более созерцательный путь — со стороны шоссе Ленточный Бор. Летом эта дорога особенно живописна: вокруг много зелени, а комаров, что приятно для прогулки, пока немного в этом году. Такой путь вполне можно воспринимать как небольшое паломничество — не торопливую поездку к роднику, а дорогу с паузами, видами и настроем на тишину.



По пути есть еще одна точка, которая заслуживает внимания, — дамба у Лесного пруда. Это место интересно само по себе: здесь когда-то был городской пляж.



Барнаульская Голгофа

История Свято-Никольского источника уходит в дореволюционное прошлое Барнаула. По преданию, родник был обнаружен путником, которому у кромки Барнаульского бора явился лик святителя Николая Чудотворца. После этого источник стали почитать как особое место, а сам родник получил имя Никольского. В 1889 году рядом с источником построили церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Вскоре она стала частью Богородице-Казанского женского монастыря. До революции эта территория была местом притяжения для горожан: сюда приходили за водой, на молитву и просто на отдых — ради тишины, зелени и вида на окрестности.



В 1920-е годы судьба места резко изменилась. Монастырская территория была закрыта и переоборудована, часовня у источника исчезла, а позднее бывшие монастырские здания превратили в тюрьму. В советские годы за веру здесь были замучены и расстреляны сотни священнослужителей и верных чад церкви. Долгое время власти пытались уничтожить и сам родник — его заваливали мусором и заливали глиной, но вода все равно пробивала себе путь наружу.

При расчистке и благоустройстве прилегающей территории были обнаружены свидетельства тех лет — человеческие кости. Сейчас прямо возле источника, в построенном храме-часовне новомучеников и исповедников российских, создана специальная костница. В ней бережно хранятся найденные останки убитых священников, монахинь и других узников тюрьмы НКВД. Никольский источник теперь почитается не просто как природный ключ, но еще и как место глубокой памяти о пострадавших за веру.



В последние годы территория источника постепенно возрождается. Здесь проходят богослужения, крестные ходы, хозяйственные работы и благотворительные акции. Новая часовня с купелью продолжает эту линию — возвращение месту его исторического смысла.

Добавим, что пить воду из Свято-Никольского источника сейчас не рекомендуется . Из-за близости городской черты и особенностей грунтовых вод ее состав не соответствует строгим санитарным нормам для питьевой воды. Источник прекрасно подходит для духовного уединения, молитвы и будущего омовения в купели.