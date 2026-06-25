Место силы с тяжелым прошлым. Как сейчас выглядит уникальный святой источник в Барнауле
Рядом с ним сегодня строится новая часовня, а сама территория вокруг родника превратилась в уединенный уголок для молитвы
25 июня 2026, 07:05, ИА Амител
Свято-Никольский источник сегодня выглядит не просто как родник на окраине города, а как территория места памяти, молитвы и тихого отдыха. Здесь продолжаются работы по благоустройству: приводят в порядок дорожки и прилегающие участки, ухаживают за зеленью, обновляют пространство вокруг святого места.
Одна из главных перемен — строительство новой часовни с купелью в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее возводят в память о дореволюционной часовне, которая когда-то стояла на Никольском источнике и была утрачена в советское время. Новая часовня должна стать не только архитектурным акцентом территории, но и местом, где верующие смогут совершать омовение.
Добраться до источника можно через новый Ташкентский мост, но есть и более созерцательный путь — со стороны шоссе Ленточный Бор. Летом эта дорога особенно живописна: вокруг много зелени, а комаров, что приятно для прогулки, пока немного в этом году. Такой путь вполне можно воспринимать как небольшое паломничество — не торопливую поездку к роднику, а дорогу с паузами, видами и настроем на тишину.
По пути есть еще одна точка, которая заслуживает внимания, — дамба у Лесного пруда. Это место интересно само по себе: здесь когда-то был городской пляж.
Барнаульская Голгофа
История Свято-Никольского источника уходит в дореволюционное прошлое Барнаула. По преданию, родник был обнаружен путником, которому у кромки Барнаульского бора явился лик святителя Николая Чудотворца. После этого источник стали почитать как особое место, а сам родник получил имя Никольского. В 1889 году рядом с источником построили церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Вскоре она стала частью Богородице-Казанского женского монастыря. До революции эта территория была местом притяжения для горожан: сюда приходили за водой, на молитву и просто на отдых — ради тишины, зелени и вида на окрестности.
В 1920-е годы судьба места резко изменилась. Монастырская территория была закрыта и переоборудована, часовня у источника исчезла, а позднее бывшие монастырские здания превратили в тюрьму. В советские годы за веру здесь были замучены и расстреляны сотни священнослужителей и верных чад церкви. Долгое время власти пытались уничтожить и сам родник — его заваливали мусором и заливали глиной, но вода все равно пробивала себе путь наружу.
При расчистке и благоустройстве прилегающей территории были обнаружены свидетельства тех лет — человеческие кости. Сейчас прямо возле источника, в построенном храме-часовне новомучеников и исповедников российских, создана специальная костница. В ней бережно хранятся найденные останки убитых священников, монахинь и других узников тюрьмы НКВД. Никольский источник теперь почитается не просто как природный ключ, но еще и как место глубокой памяти о пострадавших за веру.
В последние годы территория источника постепенно возрождается. Здесь проходят богослужения, крестные ходы, хозяйственные работы и благотворительные акции. Новая часовня с купелью продолжает эту линию — возвращение месту его исторического смысла.
Добавим, что пить воду из Свято-Никольского источника сейчас не рекомендуется. Из-за близости городской черты и особенностей грунтовых вод ее состав не соответствует строгим санитарным нормам для питьевой воды. Источник прекрасно подходит для духовного уединения, молитвы и будущего омовения в купели.
07:12:55 25-06-2026
Прям таки святой!?
08:33:23 25-06-2026
Гость (07:12:55 25-06-2026) Прям таки святой!? ... во те крест во всю пузу
08:53:48 25-06-2026
Гость (07:12:55 25-06-2026) Прям таки святой!? ... Конечно. Попробуй там кальян раскурить или титьки сфотать - тут же оскорбятся и на тюрьму отправят. Ну их в баню, я там не был и не планирую побывать.
09:22:10 25-06-2026
Гость (08:53:48 25-06-2026) Конечно. Попробуй там кальян раскурить или титьки сфотать - ... Зато в интернете пукнул.
08:45:25 25-06-2026
шла гражданская война..
а в статье-сделан акцент на пострадавших священников.
не совсем верная трактовка исторических событий.
08:54:52 25-06-2026
Так как НКВД не извинилось за те расстрелы - значит считают что правильно расстреляли?
12:20:45 25-06-2026
Гость (08:54:52 25-06-2026) Так как НКВД не извинилось за те расстрелы - значит считают ... А чо, за расстрелы можно извиниться? Ой, типа, извините, не в того пульнули.
13:59:07 25-06-2026
Гость (12:20:45 25-06-2026) А чо, за расстрелы можно извиниться? Ой, типа, извините, не ... Это называлось "реабилитация". Денежные компенсации потомкам убитых конечно же никто не выплатил за невинно убиенных.
09:05:02 25-06-2026
" В ней бережно хранятся найденные останки убитых священников, монахинь и других узников тюрьмы НКВД."
Фантазер, ты меня называла...
09:31:27 25-06-2026
хранилище человеческих костей на водном истоке.
воду такого источника я бы поостерегся использовать...
10:21:48 25-06-2026
Мусик (09:31:27 25-06-2026) хранилище человеческих костей на водном истоке.воду тако... Мусик, дочитай до конца, там написано - пить воду нельзя.
10:42:37 25-06-2026
Гость (10:21:48 25-06-2026) Мусик, дочитай до конца, там написано - пить воду нельзя.... да, согл, про пить и речи нет.
15:46:37 25-06-2026
Мусик (10:42:37 25-06-2026) да, согл, про пить и речи нет.... Мусик, ты это читал? "Добавим, что пить воду из Свято-Никольского источника сейчас не рекомендуется."
10:15:04 25-06-2026
Предлагаю рядом поставить памятник бойцам НКВД. Что-то вроде бронзовой революционной тройки с пулемётом, которая крошит врагов Революции.
10:23:59 25-06-2026
Для Бога все это, мерзость человеческая и нет никакого сочувствия.
10:48:21 25-06-2026
что за маниакальная потребность церкви захватить все водные источники?
13:05:13 25-06-2026
100 метров от СИЗО номер 1 города Барнаула. Поднимитесь вверх по лестнице и увидите автоматчика на вышке.
13:56:47 25-06-2026
Гость (13:05:13 25-06-2026) 100 метров от СИЗО номер 1 города Барнаула. Поднимитесь ввер... Там по периметру горят фонари? И одинокая гитара поёт? Туда весной не прилетят снегири? Там вороньё?
14:02:07 25-06-2026
Гость (13:56:47 25-06-2026) Там по периметру горят фонари? И одинокая гитара поёт? Туда ... не,
Друг пернатый прочирикал мне - пора,
Что ж, хозяин, покидаю номера,
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20:03:28 25-06-2026
Десяток лет назад хотел сьездить Байкал посмотреть. Листвянка Слюдянка-прочитал описание турмаршрута-переход через железную дорогу транссиб и покажут поляну на которой когда то останавливались скотоводы-кочевники... Что там смотреть? Лошадиные котяхи?..... Не поехал...