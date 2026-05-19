"Клиенты уходят на квартиры". Почему гостиницы Барнаула теряют гостей и жалуются на кризис

На крупные события мест в отелях почти не остается, но в обычные дни загрузка гостиниц может падать до 40–50%

19 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Отель / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В середине июля Алтайский край примет Всероссийский день поля, и свободных номеров в Барнауле на эти даты почти не осталось. Однако отельеры говорят: полный sold out на несколько дней не означает, что гостиничный бизнес в городе чувствует себя уверенно. В обычное время загрузка часто держится на уровне 40–50%, расходы растут, а часть клиентов уходит в посуточные квартиры. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

На День поля мест почти нет

Всероссийский день поля пройдет в Алтайском крае с 16 по 18 июля. Для гостиниц Барнаула это одно из самых ожидаемых событий года: в город приедут гости из разных регионов России.

По данным мэрии, в краевой столице работают 107 коллективных средств размещения. Одновременно они могут принять около 5200 человек. Но для таких мероприятий этого уже мало, считает генеральный директор гостиницы "Барнаул" Сергей Воронов.

«На День поля, конечно, не хватает, заявок на 6000 гостей со всей России. Конечно уже все забронировано. Министерство сельского хозяйства с Нового года все места забронировало во всех гостиницах наших. И плюс бронирует уже и Белокуриху, и близлежащие Бийск, Павловск — это само собой», — рассказал он.

Похожий ажиотаж барнаульские гостиницы уже переживали в прошлом году, когда в городе проходил финал VI летней Спартакиады молодежи России по гребле на байдарках и каноэ.

Спортсменов приходится селить дальше от площадок

Проблемы с размещением периодически возникают и у спортсменов. Особенно когда в Барнаул приезжают большие команды, которым нужно недорогое жилье рядом с местом соревнований.

Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Минспорта Алтайского края Станислав Устьянцев объясняет: разместить всех рядом с одной спортивной площадкой почти невозможно.

«Конечно, одномоментно вокруг одной спортивной площадки собрать более тысячи спортсменов и разместить их на проживание невозможно. В этом случае размещаем всех немножко отдаленно от точки проведения спортивных соревнований. Когда у нас проходит совсем большое мероприятие, допустим, на Гребном канале, то здесь если воспринимать как сложность — то это доставка», — отметил он.

В обычные дни загрузка значительно ниже

При этом крупных событий, на которые регулярно приезжали бы в Барнаул тысячи гостей, практически нет, отмечают отельеры. Основная аудитория гостиниц — деловые туристы. Но из-за ситуации в экономике командировок стало меньше, а вместе с ними снизилось и число бронирований.

По словам председателя Алтайской региональной ассоциации "Алтайское гостеприимство" Татьяны Малышевой, для устойчивой работы отелю нужна средняя загрузка около 70%. В Барнауле таким показателем могут похвастаться далеко не все.

«В одной из гостиниц сказали, что у них загрузка порядка 50%. У остальных загрузка около 40%. Если сравнить с другими городами Сибири, то у нас гораздо меньше коэффициент загрузки идет. Надо учитывать, что Барнаул — это, конечно, деловой центр, и гости едут на производство. Соответственно, и загрузка гостиниц идет начиная с понедельника, со второй половины дня, и заканчивается в лучшем случае четвергом либо пятницей. В выходные дни очень малая загрузка гостиниц», — пояснила Малышева.

Налоги и "коммуналка" растут

Пока загрузка остается нестабильной, расходы гостиниц увеличиваются. Отельеры говорят о росте коммунальных платежей, НДС, туристического налога и комиссий агрегаторов.

В этом году туристический налог вырос до 2%. Он рассчитывается от стоимости номера и срока проживания, но не может быть меньше 100 рублей. Для недорогих гостиниц это особенно ощутимо: если номер стоит около 1000 рублей, фактическая нагрузка может оказаться гораздо выше заявленных 2%.

Директор гостиницы "Улитка" Ирина Зорина рассказала, что даже нынешний уровень налога серьезно влияет на бюджет.

«Почти 500 тысяч мы заплатили турналога. Еще нужно учесть, что сейчас вырос и НДС. Плюс расходы все выросли очень много. Коммунальные, например. Если мы в прошлом году коммунальные в среднем в год платили 180 тысяч, то в этом году мы платим 320 тысяч. Это опять идет с дохода. Мы в этом году в минусе ежемесячно. Минус 100 тысяч», — сказала она.

Конкуренция с квартирами усиливается

Еще одна проблема — посуточная аренда квартир. Отельеры считают такую конкуренцию неравной: гостиницы платят налоги, соблюдают требования безопасности, работают по коммерческим тарифам на воду и электроэнергию. Владельцы квартир, по их словам, таких расходов не несут.

«Еще у нас большая проблема так и остается — это сдача посуточно жилого фонда в аренду. У нас количество номерного фонда примерно соответствует количеству квартир, сдаваемых в городе, по данным "Авито". А как нам с ними конкурировать? Мы платим все налоги, соблюдаем все требования пожарные, работаем по коммерческим тарифам по воде, по электричеству. А они в жилых домах сдают свои квартиры посуточно и платят, ни за что не отвечая, в том числе за безопасность людей, по тарифам для населения. Как можно с ними конкурировать?» — говорит Сергей Воронов.

Ирина Зорина подтверждает: часть постоянных клиентов уже ушли в квартиры.

«Да, многие перешли. Вот у нас часто ездили иностранцы по бизнесу — например турки. Они к нам ездят уже очень давно, и вот в этом году они ушли на квартиры, потому что дешевле. Потом у нас свои постоянные клиенты были с других городов, они тоже ушли на квартиры. Единственное, нас спасают корпоративные гости, у которых обязательное требование — это гостиница не ниже трех звезд. Естественно, квартиры не могут предоставить звездность, у них же нет такого», — пояснила она.

Туристы все чаще летят не через Барнаул

Часть гостиничного бизнеса могла бы поддержать транзитная туристическая аудитория. Но, по словам гида Валерия Степанюка, после развития аэропорта Горно-Алтайска туристы все реже выбирают маршрут через Барнаул.

Кроме того, дополнительным риском может стать реконструкция барнаульского аэропорта, которую планируют на 2027 год.

«У нас же на 2027-й год еще запланировано закрытие аэропорта. Вот в этом плане, думаю, будет некий спад, потому что там, по-моему, с мая чуть ли не по июль собираются закрывать аэропорт на реконструкцию. Соответственно, не будет прилетающих вообще, город, наверное, будет пустовать в этом плане. Потому что все точно будут лететь в Горно-Алтайск сразу», — считает Степанюк.

Отельеры просят больше крупных событий

Представители гостиничного бизнеса считают, что ситуацию могли бы изменить регулярные крупные мероприятия: выставки, спортивные соревнования, деловые форумы, фестивали.

Генеральный директор гостиницы "Колос" Дмитрий Михельсон говорит, что если бы такие события проходили хотя бы раз в месяц, гостиницы могли бы увереннее переживать рост налогов и расходов.

«Вот было бы у нас мероприятие какое-то более-менее большое раз в месяц стабильно: выставочное, бизнес-мероприятие, что-то по типу Дня поля либо соревнование какое-то крупное. Реально крупное мероприятие, когда гостиница будет наполнена. И, я думаю, никто бы из гостиниц не говорил, что турналог большой. А сейчас приходится писать письма и объяснять», — отметил он.

Новые гостиницы все равно строят

Несмотря на сложности, в Барнауле продолжают планировать новые гостиницы. Градостроительный совет уже согласовал проекты на улицах Геодезической и Никитина. В мэрии считают, что в городе достаточно мест коллективного размещения, а вместо закрывающихся небольших объектов постепенно появляются новые.

Заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула Юлия Трепезникова рассказала, что новые гостиницы будут ориентированы на востребованный для города сегмент.

«Предполагается строительство гостиниц высокого качества и среднего сегмента, который более востребован в Барнауле. Они будут располагаться преимущественно в центральной части города, что, наверное, считается логичным с точки зрения удобства размещения. Все предприниматели, которые изъявили намерения построить гостиницы, местные», — сказала она.