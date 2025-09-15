Очаровательные горничные. Как в Барнауле выбирали тех, кто делает номера в отелях чистыми

Конкурс "Лучший по профессии" прошел еще в мае

15 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Гостиница "Барнаул" / Фото: Екатерина Смолихина

Конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая горничная" прошел в мае на площадке гостиницы "Барнаул". За победу боролась 21 представительница предприятий гостиничного сектора региона. Причем соревновались не только опытные горничные, но и студентки Алтайской академии гостеприимства и Тальменского технологического техникума. Они состязались в нескольких дисциплинах: заправляли кровати, убирали номер от пыли и вежливо общались с клиентами. Спустя несколько месяцев организаторы объявили победителей, которые не только получили уважение в профессиональной среде, но и денежное вознаграждение от краевых властей.

Лучшие из лучших

Организаторами конкурса выступили сразу несколько краевых управлений, в том числе по развитию туризма и курортной деятельности, а также по труду и занятости населения.

«Мы рады, что сегодня молодость будет соревноваться с опытом. Это говорит о том, что профессия притягательна и интересна. Когда человек хочет отдохнуть, он приходит к вам – в коллективные средства размещения. От того, насколько профессиональны вы будете и насколько точно атмосфера, которую вы создаете, будет соответствовать настроению клиента, зависит его отдых», – обратилась в начале конкурса к участницам начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Испытание проходило в два этапа. Сначала участницы отвечали в письменной форме на вопросы, связанные с основами гостиничного бизнеса, правилами оказания услуг. Потом горничные должны были на практике доказать свое мастерство: на время наводили порядок в номере отеля, а также должны были грамотно помочь клиенту решить ту или иную проблему. Авторитетное жюри, в которое вошли представители гостиниц, санаториев и курортов Алтайского края, оценивало не только скорость уборки номеров, но и этику общения с проживающими в гостинице, и нормативы времени выполнения конкурсного задания.

Как рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников, конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" – уникальная возможность со стороны государства поддержать лучших из лучших в своей отрасли.

«Проведение конкурса позитивно отражается на статусе профессии горничной, на привлекательности туризма и уровне занятости в этой отрасли. Для специалистов – это возможность проявить свое профессиональное мастерство, заявить о себе и представить организацию, в которой трудишься», – отметил Александр Барышников.

Победителей и призеров конкурса объявили в начале осени. Все они удостоены дипломов губернатора Алтайского края и денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей – за первое место, 80 тысяч рублей – за второе место, 60 тысяч рублей – за третье место.

"Поняла, что хочу занять первое место"

Людмила Пермякова за работой / Фото: Екатерина Смолихина

Первое место в конкурсе заняла Людмила Пермякова – горничная гостиницы "Барнаул". Женщина родилась в Казахстане, но потом переехала жить на Алтай в город Заринск, где устроилась в ателье. Многие годы Людмила работала в пункте приема леса. Условия были очень тяжелыми.

«Весь день стояла на тридцатиградусном морозе, очень сложно было физически, не каждый мужчина потянет эту работу», – вспоминает женщина.

Однако дальше трудиться в таких тяжелых условиях Людмила не смогла, поэтому уволилась, а вскоре переехала жить в Барнаул. В краевой столице женщина устроилась в гостиницу. Участвовать в соревнованиях не планировала: просто ее коллега заболела за несколько дней до конкурса, поэтому руководство "Барнаула" попросило Людмилу защитить честь гостиницы.

«А зачем участвовать в каком-то конкурсе, если в нем не побеждать? Поняла, что хочу занять первое место. По-особенному никак не готовилась к конкурсу, понимала, что все умею и сделаю всю работу идеально», – рассказала amic.ru победительница конкурса "Лучший по профессии".

По словам Людмилы Пермяковой, теоретические задания ей дались очень легко. Да и номер в гостинице женщина убрала не только быстро, но и очень качественно, что не смогло не оценить авторитетное жюри.

«Ничего сложного в этой работе нет: нужно просто любить то, чем ты занимаешься. Иногда слушаю музыку во время уборки, это тоже помогает. Все приходит с опытом. Я знаю, какие тряпки нужно использовать во время уборки, какие чистящие средства помогают лучше. Есть тряпки для зеркал, для пола, для влажной уборки. Все эти секреты знает только опытная уборщица», – добавила женщина.

Выигранные 100 тысяч рублей Людмила Пермякова намерена потратить на отдых. Правда, женщина не решила, как именно.

«У меня будет отпуск, планирую отправиться в путешествие. Спасибо организаторам конкурса, что подарили мне такую возможность», – сообщила горничная.

"Очень легко далось участие"

Валенина Резниченко на работе в гостинице "Алтай" / Фото: amic.ru

Второе место в краевом конкурсе заняла сотрудница гостиницы "Алтай" Валентина Резниченко. Девушка устроилась работать горничной пять лет назад и не жалеет о своем выборе.

«Мне нужна была работа. Моя родственница устроила меня сюда. Поначалу я привыкала к новой работе, но потом освоила все секреты профессии», – пояснила amic.ru Валентина Резниченко.

По словам девушки, участвовать в конкурсе она изначально не планировала, но руководство "Алтая" посоветовало не упустить шанс проявить себя.

«Мне очень легко далось участие в конкурсе. Я за пять лет прекрасно изучила все стандарты уборки номеров, меня сложно было удивить чем-то. Рада, что вошла в призовую тройку», – рассказала девушка.

Как распорядиться честно заработанными деньгами, Валентина еще не решила. В одном уверена: потратит их на себя.

«Может быть, куда-то съезжу отдохнуть. Благодаря этому конкурсу у меня теперь появилась такая возможность», – отметила Валентина Резниченко.