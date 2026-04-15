В гуще застройки. Магазин вместо гостиницы планируют построить в спальном районе Барнаула

Чтобы возвести объект, инвестору нужно изменить проект планировки квартала

15 апреля 2026, 10:05, ИА Амител

Проект гостиницы на ул. Геодезической, 109 / Фото: компания "Проектное дело"

Магазин площадью 1,3 тыс. квадратных метров готовятся возвести на ул. Геодезической, 109. Он разместится рядом с ледовым дворцом "Динамо", центром здоровья River и православным храмом. При этом изначально на участке планировали построить гостиницу: ее проект презентовали летом 2025 года.

Ожидалось, что здание возведут в стиле "модерн": неправильной формы, с плоской кровлей и фасадами из клинкерной плитки. Максимальная высота центрального блока — четыре этажа. Площадь здания — 4,1 тыс. квадратных метров. Планировалось, что объект будет сочетать несколько функций.

Участок на ул. Геодезической, 109 / Фото: компания "Проектное дело"

Так, первые этажи хотели отдать под торговлю и бытовое обслуживание, доступные как для постояльцев, так и для жителей района. Второй и третий этажи — номерной фонд площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Всего — 80 номеров. Четвертый этаж отдавали под ресторан с просторным залом и панорамными окнами.

Однако теперь инвестор намерен отказаться от этих планов. На днях он обратился в мэрию, чтобы внести изменения в проект планировки квартала: вместо гостиницы он намерен построить магазин площадью 1,3 тыс. квадратных метров.

Кстати, по соседству с планируемым объектом скоро развернется масштабное строительство: на пустующем участке 2,1 га запроектированы три 23-этажных дома, объединенных общим стилобатом, и один 17-этажный.Мини-квартал рассчитан на проживание 1360–1630 человек: всего в четырех корпусах заложено 834 квартиры. В стилобатной части, обращенной к Павловскому тракту, планируют разместить объекты торговли, офисы, предприятия бытового обслуживания населения, а также медцентр. Практически все подземное пространство жилого двора является автостоянкой на 233 места.