В гуще застройки. Магазин вместо гостиницы планируют построить в спальном районе Барнаула
Чтобы возвести объект, инвестору нужно изменить проект планировки квартала
15 апреля 2026, 10:05, ИА Амител
Магазин площадью 1,3 тыс. квадратных метров готовятся возвести на ул. Геодезической, 109. Он разместится рядом с ледовым дворцом "Динамо", центром здоровья River и православным храмом. При этом изначально на участке планировали построить гостиницу: ее проект презентовали летом 2025 года.
Ожидалось, что здание возведут в стиле "модерн": неправильной формы, с плоской кровлей и фасадами из клинкерной плитки. Максимальная высота центрального блока — четыре этажа. Площадь здания — 4,1 тыс. квадратных метров. Планировалось, что объект будет сочетать несколько функций.
Участок на ул. Геодезической, 109 / Фото: компания "Проектное дело"
Так, первые этажи хотели отдать под торговлю и бытовое обслуживание, доступные как для постояльцев, так и для жителей района. Второй и третий этажи — номерной фонд площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Всего — 80 номеров. Четвертый этаж отдавали под ресторан с просторным залом и панорамными окнами.
Однако теперь инвестор намерен отказаться от этих планов. На днях он обратился в мэрию, чтобы внести изменения в проект планировки квартала: вместо гостиницы он намерен построить магазин площадью 1,3 тыс. квадратных метров.
Кстати, по соседству с планируемым объектом скоро развернется масштабное строительство: на пустующем участке 2,1 га запроектированы три 23-этажных дома, объединенных общим стилобатом, и один 17-этажный.Мини-квартал рассчитан на проживание 1360–1630 человек: всего в четырех корпусах заложено 834 квартиры. В стилобатной части, обращенной к Павловскому тракту, планируют разместить объекты торговли, офисы, предприятия бытового обслуживания населения, а также медцентр. Практически все подземное пространство жилого двора является автостоянкой на 233 места.
Ну да гостинница там не совсем нужна была, ТЦ интереснее конечно, но ТЦ бы на пересечении Христенко и 280 лет Барнаулу, а туда навряд ли народ потянется. Люди сейчас даже в гритльницу не ходят, доставку заказывают. Если будет кинозал это будет фишкой района. Но гостинницу там точно не стоило возводить. Собственник молодец, быстро перестроился.
Гость (10:18:43 15-04-2026) Ну да гостинница там не совсем нужна была, ТЦ интереснее кон... Накой там кинозал, когда Арена в двух шагах?
Гость (10:18:43 15-04-2026) Ну да гостинница там не совсем нужна была, ТЦ интереснее кон... Почему не нужна. В спорткомплексе проходят соревнования. Где размешаться приезжим командам и спортсменам. Во многих городах около больших спортобъектах стоит спортивная гостиница.
вот только магазинов там и не хватает 🤣. ну будет ещё один пустой стоять.
гостиница была неплохой идеей, но! рядом попы, а это не есть хорошо для гостиницы. жила в Алуште в таком дивном месте- с одной стороны попы с колоколами, с другой- мечеть с песнями. уши кровоточили просто.
Элен без ребят (11:24:20 15-04-2026) вот только магазинов там и не хватает 🤣. ну будет ещё один ... Нуууу, переобуюся и построят свечку 24 этажа с малой коммерцией на первых этажах
Да, а магазинов там конечно не хватает, те что есть то стоят полупустые, давайте еще один сарай с привидениями построим