Гостиницу из красного кирпича построят в центре Барнаула рядом с планетарием

Проект с третьей попытки прошел одобрение градсовета

02 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Проект гостиницы в Барнауле / Фото: amic.ru

Проект гостиницы в Барнауле на улице Никитина, 80

Проект четырехэтажной гостиницы на 30 номеров на улице Никитина, 80, повторно представили 27 февраля на заседании градостроительного совета. Трехзвездочный отель будет расположен буквально в нескольких шагах от проспекта Ленина в окружении исторической застройки: рядом расположен "Купеческий особняк 1917 года" и здание барнаульского планетария. Если в первые два рассмотрения у членов градсовета возникли вопросы, то сейчас доработанный вариант понравился экспертам.

Что известно о проекте?

Представлял проект гостиницы вновь начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проекТ" Вадим Ломакин. Он объяснил, что по сравнению с первым рассмотрением на градсовете в начале октября 2025 года генплан участка и внутренняя схема здания практически не изменились. Главное отличие — появление скатной крыши.

«Для данного здания необходима скатная крыша. Во-первых, она уменьшит визуальный объем, который в первых вариантах казался слишком массивным. Во-вторых, впишется в существующую застройку справа и слева, где здания имеют скатные кровли», — пояснил докладчик.

Также переработали боковой фасад в сторону проспекта Ленина — добавили архитектурный акцент, чтобы здание "работало" на главный городской фронт. Изменился и входной узел: его визуальную доминанту уменьшили, перераспределив композицию фасада. На втором этаже появился номер с балкончиками, что позволило сбалансировать объем. Задний фасад оставили нейтральным, но предусмотрели архитектурную подсветку — в зоне окон и по верхней части ограждения, чтобы "удержать" объем в вечернем восприятии.

Что касается внутренней части отеля, то первый этаж отдадут для зоны ресепшена, номеров маломобильных граждан. Основные номера разместят на втором и третьем этажах, а четвертый этаж займут технические помещения. Отель планируют сделать трехзвездочным, но в нем не будет зоны для приготовления еды и кафе. Всего в здании запроектировано 30 номеров. Отдельно на заседании уточнили вопрос кондиционирования. По словам архитектора, заказчик отказался от размещения внешних блоков на фасаде — все оборудование будет вынесено в технический этаж.

Что сказали эксперты?

Этот вариант понравился членам градостроительного совета. Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко заявил, что использование красно-кирпичной кладки, скатной кровли и дробления фасада делает здание более уместным в исторической части города.

«Решение здания вполне приемлемое. Оно удачно вписывается в существующую градостроительную ситуацию», — заявил Сергей Боженко.

В итоге проект согласовали единогласно.