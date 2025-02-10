Прокуратура уже в феврале оспорит приговор Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева
Прокуратура требует дать перевозчику Олегу Бесчастному восемь лет строгого режима со штрафом
10 февраля 2025, 12:40, Антон Дегтярев
Апелляцию прокуратуры на приговор перевозчику Олегу Бесчастному рассмотрят 27 февраля 2025 года в 10:40 в Алтайском краевом суде. Информация об этом есть на сайте суда.
На портале сказано, что дело поступило в суд еще 31 января 2025 года. Пока в картотеке среди участников процесса указаны только прокурор и адвокат подсудимого. В Алтайском краевом суде amic.ru подтвердили, что рассматривать апелляцию начнут 27 февраля. Займет процесс одно заседание или несколько, пока неизвестно, отметили там.
Прокуратура требует назначить Бесчастному реальное наказание, а именно – восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях на три года. Ранее, 19 декабря 2024 года, Индустриальный районный суд Барнаула назначил Бесчастному штраф 40 млн рублей. Также суд арестовал имущество перевозчика – три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей.
Осудили предпринимателя за то, что он через посредника, Сергея Щукина, передал 2 млн рублей на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву (впоследствии он стал вице-мэром города). За деньги Шеломенцев якобы обязался обеспечить победу Бесчастного в конкурсе на работу по маршрутам № 41 и 78. Однако данные маршруты бизнесмену так и не достались.
Кстати, это уже второе обжалование приговора фигуранту дела Шеломенцева. В конце 2024 года прокуратуре удалось оспорить решение, вынесенное посреднику Сергею Щукину. В октябре 2024-го суд назначил ему пять лет условно со штрафом 2 млн рублей, однако после апелляции гособвинителя Алтайский краевой суд дал Щукину реальный срок: три года строгого режима с таким же штрафом.
На суде по делу самого Антона Шеломенцева сейчас опрашивают свидетелей. В конце января 2025 года он рассказал свою версию событий. Также в Октябрьском районном суде Томска сейчас идет процесс над вторым предполагаемым взяткодателем Шеломенцева – директором компании "Запсиб-Мост" Денисом Илюшиным.
12:56:21 10-02-2025
...если этому 8 лет. Шеломенцева - расстерелять.
13:11:25 10-02-2025
Гость (12:56:21 10-02-2025) ...если этому 8 лет. Шеломенцева - расстерелять.... всё бы вам расстерливать...
пусть искупает вину героическим трудом на стройках светлого будущего.
13:26:51 10-02-2025
Вот вроде бы стараешься верить в систему правосудия. Но когда видишь вот такие приговоры сплошь и рядом не вольно возникают сомнения. Белобородов вот недавно опять же. Про 100 млн и доброго доктора вообще как анекдот историю рассказывать можно.
Кто за этим всем стоит? Либералы, коллективный запад или кто?
14:33:32 10-02-2025
Если бы действительно хотели зачистить от гнили, то присмотрелись бы и к прямым руководителям Шеломенцева. Кто-нибудь поверит в то, что они не знали о "шалостях" подчиненного?