Компания "Нефтересурс" требует 14,2 млн рублей с барнаульского перевозчика

Дело зарегистрировано в краевом арбитраже

10 августа 2026, 11:53, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Компания "Нефтересурс", которая занимается продажей твердого, жидкого и газообразного топлива в Барнауле, обратилась в суд с иском к пассажироперевозчику "СолГри".

Сумма требований составляет 14,2 миллиона рублей. Карточка дела опубликована на сайте краевого арбитражного суда. Пока подробности спора не обнародованы, однако предположительно речь идет о задолженности за поставленные материалы либо оказанные услуги.

Перевозчик "СолГри", специализирующийся на обслуживании автобусов большой вместимости, ранее уже оказывался в центре судебных разбирательств. В частности, в отношении компании выдвигались претензии из‑за ненадлежащего исполнения муниципального контракта, однако краевой арбитраж отказался рассматривать то заявление.