Контейнеровоз "Янина" затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
На борту находились товары широкого потребления — от продуктов питания до стройматериалов
01 августа 2026, 18:54, ИА Амител
Контейнеровоз "Янина", владельцем которого является компания FESCO, затонул в Черном море после атаки морских беспилотных аппаратов. Об этом заявили в "Росатоме", пишет РИА Новости. Судно, перевозившее гражданские грузы, было повреждено в международных водах — в 130 милях от Новороссийска.
Как уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, инцидент произошел около 22:00 мск. Он подчеркнул, что речь идет о сугубо гражданском судне. На борту находились товары широкого потребления — от продуктов питания до стройматериалов.
Ключевым обстоятельством стала успешная спасательная операция: все 17 моряков были эвакуированы и доставлены на берег. Существенную помощь оказали экипаж судна Delphinus и морская авиация Черноморского флота.
Отдельно Лихачев отметил самоотверженность интернационального экипажа Delphinus во главе с капитаном‑египтянином, который в ночное время и под угрозой повторной атаки пришел на помощь терпящим бедствие. Глава "Росатома" жестко оценил произошедшее, назвав действия ВСУ актами пиратства и морского разбоя.
19:25:49 01-08-2026
Вот ведь террористы, ведь если мы топим их сухогрузы, то только те что с грузами двойного назначение
05:58:20 02-08-2026
Гость (19:25:49 01-08-2026) Вот ведь террористы, ведь если мы топим их сухогрузы, то тол...
Да-да, только такие и топим, мамой клянусь
13:22:43 02-08-2026
А Росатом здесь причем?