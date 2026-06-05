Копия памятника Шукшину появилась в Барнауле у Дворца молодежи. Фото
Теперь на улице Юрина есть два памятника писателю
05 июня 2026, 07:00, ИА Амител
Уменьшенная копия памятника Василию Шукшину, о перемещении которой год назад сообщали СМИ, заняла свое постоянное место в Барнауле. «Угловатый» арт-объект установили на прилегающей территории Краевого дворца молодежи (КДМ) на улице Юрина. Внешнее благоустройство площадки уже завершено, хотя само здание КДМ пока официально не открылось — там заканчивают масштабную реконструкцию.
Как сообщало ИА "Банкфакс" со ссылкой на директора КДМ Анну Сальникову, полигональную копию монумента с горы Пикет изготовили по спецзаказу для Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Там она представляла регион в парке "Россия в миниатюре". Затем памятник дважды вывозили на форум АТР в Белокуриху и на год оставляли у бийского вуза. На улице Юрина скульптура прописалась окончательно.
Появление арт-объекта на новой барнаульской площадке совпало с подготовкой к крупной дате. С 21 по 25 июля 2026 года в регионе пройдут "Шукшинские дни на Алтае", которые в этом году отмечают 50-летие. Девизом юбилейного фестиваля станет знаменитая фраза: "Нравственность есть Правда".
Министерство культуры края уже назвало имена первых звездных гостей, которые пройдут по красной дорожке. Это Даниил Страхов — заслуженный артист России откроет фестиваль в Барнауле моноспектаклем "Бей поэта". Анна Якунина — народная артистка России выступит в Молодежном театре Алтая с моноспектаклем "Монолог женщины", а затем повторит программу в Рубцовске. Также в числе приглашенных звезд фестиваля — известный артист театра и кино Станислав Бондаренко. Он проведет творческий вечер в Бийске и выступит на финальном закрытии фестиваля на горе Пикет в Сростках.
Полный список участников конкурсных программ (полнометражного, короткометражного и документального кино), а также имена других приглашенных режиссеров и писателей организаторы опубликуют в конце июня.
07:19:49 05-06-2026
Убожество!
07:26:01 05-06-2026
Гость (07:19:49 05-06-2026) Убожество!... хорошо сидит.
по русски.
09:19:06 05-06-2026
найди отличия. (07:26:01 05-06-2026) хорошо сидит.по русски. ... это к слову ещё фотки хорошие, нивелируют.
Макарыч за такое б высказал, он, говорят, умел.
дело церетели живет хоть и мельчает в размерах
15:47:58 05-06-2026
Musik (09:19:06 05-06-2026) это к слову ещё фотки хорошие, нивелируют.Макарыч за так... Макарыч бы сказал, как следачке в,, калине красной"..
без понтов.
11:32:48 05-06-2026
Гость (07:19:49 05-06-2026) Убожество!... Этот памятник актуален на горе Пикет ,где любил бывать Шукшин ,но никак в населенном пункте мягким местом на земле ,это ещё раз показывает уровень наших чиновников ,позор и стыдоба ,уберите …
08:07:49 05-06-2026
И ржавый сварочный шов на шее. Те кто это поставил и согласовал, вам не стыдно так глумится над памятью о Василии Макаровиче? Уберите! Сами не позорьтесь и Алтайский край не позорьте!
09:04:39 05-06-2026
Гость (08:07:49 05-06-2026) И ржавый сварочный шов на шее. Те кто это поставил и соглас... да там и буквы рыжеют уже.
09:29:24 05-06-2026
Гость (08:07:49 05-06-2026) И ржавый сварочный шов на шее. Те кто это поставил и соглас... Шов даже не потрудились обработать, тап ляп сварили и так сойдет!
10:41:24 05-06-2026
Гость (08:07:49 05-06-2026) И ржавый сварочный шов на шее. Те кто это поставил и соглас... он в Бийске стоял до этого несколько лет. У педа.
08:49:09 05-06-2026
Что-то администрация Барнаула в последние годы памятники один хуже другого ставит. Куча мелких "арт-объектов" посвященные произведениям русской классики, по качеству исполнения гаже некуда, понатыкали в самых неподходящих местах. Затем памятник Оби - без слез не взглянешь, теперь еще и Шукшина обгадили. Единственный нормальный из последних - Достоевскому, но и тут инициатива была не администрации. Может деньги пилят? Прокуратура бы уже возбудилась и проверила, стоит ли это безобразие тех денег, которые на это спустили.
10:33:52 05-06-2026
ыть (08:49:09 05-06-2026) Что-то администрация Барнаула в последние годы памятники оди... На памятние Оби даже Бийска нет( а Обь там начинается!
11:01:46 05-06-2026
ыть (08:49:09 05-06-2026) Что-то администрация Барнаула в последние годы памятники оди...
Памятник Достоевскому ужасно скучен в плане художественной ценности. Ни жизни, ни идеи, ни настроения - просто стоящий мужик. Можно было бы хотя бы посадить его на чемоданы с задумчивым лицом, он здесь все таки в ссылке был. Или, хоть я и не религиозен, пусть смотрит в сторону Никольской церкви, сняв шапку - в его произведениях важнейшее место играют рассуждения о бессмертии души и принятия искупления через страдания. Это было бы уместно. Но нет, просто стоящий мужик с безразличным выражением лица. В этом плане даже памятник Оби имеет больше смысла, хотя сама идея реки в виде женщины вторична.
09:16:21 05-06-2026
Тут люди добрые подсказали что от этого Шукшина избавился Бийск. Одни избавились, другие бездумно подобради и возрадовались. Они что, ждут когда прославятся как памятник Аленке? Куда только смотрит краевое министерство культурного бескультурья? И это накануне очередного дня рождения Шукшина. Убирайте срочно, пока по всем каналам, новостям и пабликам не опозорились.
09:27:21 05-06-2026
"Клетчатый!" (с) приключения принца Флоризеля
09:28:18 05-06-2026
А почему никого не посадили за сварную скульптуру Реки Обь на набережной, хотя она по условиям должна быть литой?
14:07:24 05-06-2026
Гость (09:28:18 05-06-2026) А почему никого не посадили за сварную скульптуру Реки Обь н...
Он же памятник! Кто ж его посадит?
09:50:46 05-06-2026
Ну и качество исполнения. Кто его принимал? Позорятся только
10:27:16 05-06-2026
Ужас! Похоже на то, что шею сначала отрезали, а потом пришили. Ещё и ржавый! 🤦
10:53:24 05-06-2026
На Пикете памятник смотрится очень органично, а здесь...как-будто памятник гопнику
13:47:43 05-06-2026
Юс (10:53:24 05-06-2026) На Пикете памятник смотрится очень органично, а здесь...как-... Гопники не сидят на пое ровно.
11:08:23 05-06-2026
А вопрос с авторским правом как решен? С наследниками Клыкова согласовали? Сомневаюсь.
15:43:31 05-06-2026
а мне нравится.
шёл такой парень.
устал от происходящего вокруг.
и присел отдохнуть, подумать..
ну а насчёт ржавчины, шва на просвет, так это к мастерам-установщикам.
а кому-не красочно и импозантно, так кисть, краски недорого.
шарф и кепку.
15:56:48 05-06-2026
всем критикам.
,, вам ботинки не жмут? ".. ©
16:07:20 05-06-2026
что за позор? деревянные ажурные дома посносили и между коробок поставили вот это....
монстр а не Шукшин. Шукшина не увидел в этом
16:14:32 05-06-2026
Гость (16:07:20 05-06-2026) что за позор? деревянные ажурные дома посносили и между коро... это не Шукшин.
это памятник.
всё претензии к изготовителю.
почему он увидел и исполнил его таким.
22:18:45 05-06-2026
Мне кажется раньше его хотели поставить в сквере у театра драмы имени Шукшина, там бы он лучше смотрелся. А тут получается два памятника Шукшина на одной улице Юрина! Странная логика очень у тех кто так придумал