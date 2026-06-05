Копия памятника Шукшину появилась в Барнауле у Дворца молодежи. Фото

Теперь на улице Юрина есть два памятника писателю

05 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Памятник Шукшина возле Краевого дворца молодежи / Фото: amic.ru

Уменьшенная копия памятника Василию Шукшину, о перемещении которой год назад сообщали СМИ, заняла свое постоянное место в Барнауле. «Угловатый» арт-объект установили на прилегающей территории Краевого дворца молодежи (КДМ) на улице Юрина. Внешнее благоустройство площадки уже завершено, хотя само здание КДМ пока официально не открылось — там заканчивают масштабную реконструкцию.

Как сообщало ИА "Банкфакс" со ссылкой на директора КДМ Анну Сальникову, полигональную копию монумента с горы Пикет изготовили по спецзаказу для Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Там она представляла регион в парке "Россия в миниатюре". Затем памятник дважды вывозили на форум АТР в Белокуриху и на год оставляли у бийского вуза. На улице Юрина скульптура прописалась окончательно.

Полвека памяти: звездные гости юбилея

Появление арт-объекта на новой барнаульской площадке совпало с подготовкой к крупной дате. С 21 по 25 июля 2026 года в регионе пройдут "Шукшинские дни на Алтае" , которые в этом году отмечают 50-летие . Девизом юбилейного фестиваля станет знаменитая фраза: "Нравственность есть Правда".

Министерство культуры края уже назвало имена первых звездных гостей, которые пройдут по красной дорожке. Это Даниил Страхов — заслуженный артист России откроет фестиваль в Барнауле моноспектаклем "Бей поэта". Анна Якунина — народная артистка России выступит в Молодежном театре Алтая с моноспектаклем "Монолог женщины", а затем повторит программу в Рубцовске. Также в числе приглашенных звезд фестиваля — известный артист театра и кино Станислав Бондаренко. Он проведет творческий вечер в Бийске и выступит на финальном закрытии фестиваля на горе Пикет в Сростках.

Полный список участников конкурсных программ (полнометражного, короткометражного и документального кино), а также имена других приглашенных режиссеров и писателей организаторы опубликуют в конце июня.