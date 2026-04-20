В барнаульской гимназии № 74 появился мурал с Василием Шукшиным

Новое панно создали при поддержке компании "Росводоканал Барнаул"

20 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Андрей Полюго и Татьяна Евдокимова / Фото: Лилия Болатаева

В гимназии № 74 Барнаула открыли мурал, посвященный Василию Шукшину. Новое настенное панно разместили в рекреации рядом с кабинетами русского языка и литературы. Помощь в оформлении пространства оказал "Росводоканал Барнаул". Для школы это уже второй мурал, появившийся в этом учебном году.

Пространство для уроков и встреч

Как рассказала директор гимназии Татьяна Евдокимова, новое изображение посвятили знаменитому земляку, которого знают далеко за пределами Алтайского края. По ее словам, работа над оформлением школьного пространства идет при участии педагогов, библиотекарей и всего коллектива.

«Сегодня мы открываем наш второй мурал. И второй по счету за этот учебный год. Он посвящен нашему знаменитому земляку, одному из самых выдающихся писателей не только Алтайского края, но и всей страны. Благодаря поддержке наших шефов, инициативе и участию учителей литературы, педагогов-библиотекарей и всего педагогического коллектива мы продолжаем оформлять образовательное и воспитательное пространство гимназии», — отметила директор.И уточнила, что теперь методическое объединение учителей русского языка и литературы готово проводить здесь мероприятия, посвященные творениям Василия Макаровича Шукшина, а ученики станут их активными участниками.

Открытие мурала / Фото: Лилия Болатаева

Открытие мурала прошло в торжественной обстановке. На линейку пришли старшеклассники, учителя и генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Руководитель предприятия подчеркнул, что сотрудничество со школой направлено на сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения.

«Водоканал помогает школе, потому что это очень важно: вы должны знать свою историю, понимать, как живет и развивается наш край, наш город. Мы готовы не только участвовать в оформлении образовательного пространства, но и проводить уроки чистой воды, приглашать вас на экскурсии на предприятие. Вы скоро закончите обучение, и, возможно, именно наши уроки помогут вам сделать выбор профессии. Водоканалу нужны специалисты разного уровня, и мы всегда ждем вас на наших мероприятиях», — подытожил Андрей Полюго.

Совместные проекты

"Росводоканал Барнаул" шефствует над гимназией № 74 с 2017 года. За это время в школе при поддержке ресурсоснабжающей организации появился патриотический стенд с государственными символами. Осенью 2025 года здесь открыли мурал, посвященный первому директору гимназии, заслуженному учителю России Валентине Шалыгиной. Теперь школьное пространство дополнило панно в честь Василия Шукшина.

На этом совместная работа не заканчивается. В планах у гимназии и предприятия — новые образовательные проекты, экскурсии на производственные площадки и тематические уроки, посвященные водным ресурсам Барнаула.