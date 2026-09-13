Красочный мурал украсил фасад Алтайского политеха

На стене изображен молодой специалист в каске и с чертежами

13 сентября 2026, 21:20, ИА Амител

Барнаульский художник Николай Замятин завершил роспись фасада Алтайского государственного политехнического университета. Новый мурал появился на стене корпуса, который выходит торцом на улицу Димитрова.

Он посвящен строительной профессии: на стене изображен молодой специалист с чертежами.

Эта работа появилась рядом с другим произведением Замятина — муралом о студенческих отрядах, созданным им два года назад. Художник отметил, что давно стремился украсить стены альма-матер и внести свой вклад в облик города.