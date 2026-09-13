Красочный мурал украсил фасад Алтайского политеха
На стене изображен молодой специалист в каске и с чертежами
13 сентября 2026, 21:20, ИА Амител
Барнаульский художник Николай Замятин завершил роспись фасада Алтайского государственного политехнического университета. Новый мурал появился на стене корпуса, который выходит торцом на улицу Димитрова.
Он посвящен строительной профессии: на стене изображен молодой специалист с чертежами.
Эта работа появилась рядом с другим произведением Замятина — муралом о студенческих отрядах, созданным им два года назад. Художник отметил, что давно стремился украсить стены альма-матер и внести свой вклад в облик города.
"Ну и самое огромное спасибо неравнодушным барнаульцам, кто поддержали репостами, комментариями и рублем этот некоммерческий проект", — поблагодарил жителей города художник в своих соцсетях.
23:38:48 13-09-2026
Предыдущий мурал круче. Стереотип - инженер в каске.
10:04:43 14-09-2026
Вежливый Человек (23:38:48 13-09-2026) Предыдущий мурал круче. Стереотип - инженер в каске.... По правилам техники безопасности на строящемся объекте необходимо быть в каске. Стереотип для тех, кто об этом не знает.
13:05:51 14-09-2026
ПГС?Надо убрать первую букву П.Строительство для граждан