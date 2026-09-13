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Красочный мурал украсил фасад Алтайского политеха

На стене изображен молодой специалист в каске и с чертежами

13 сентября 2026, 21:20, ИА Амител

 

Барнаульский художник Николай Замятин завершил роспись фасада Алтайского государственного политехнического университета. Новый мурал появился на стене корпуса, который выходит торцом на улицу Димитрова.

Он посвящен строительной профессии: на стене изображен молодой специалист с чертежами.

Эта работа появилась рядом с другим произведением Замятина — муралом о студенческих отрядах, созданным им два года назад. Художник отметил, что давно стремился украсить стены альма-матер и внести свой вклад в облик города.

"Ну и самое огромное спасибо неравнодушным барнаульцам, кто поддержали репостами, комментариями и рублем этот некоммерческий проект", — поблагодарил жителей города художник в своих соцсетях.

Андрей Полюго и Татьяна Евдокимова / Фото: Лилия Болатаева

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Алтайский край АлтГТУ
       

Комментарии 3

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Вежливый Человек

23:38:48 13-09-2026

Предыдущий мурал круче. Стереотип - инженер в каске.

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Гость

10:04:43 14-09-2026

Вежливый Человек (23:38:48 13-09-2026) Предыдущий мурал круче. Стереотип - инженер в каске.... По правилам техники безопасности на строящемся объекте необходимо быть в каске. Стереотип для тех, кто об этом не знает.

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Неравнодушный барнаулец

13:05:51 14-09-2026

ПГС?Надо убрать первую букву П.Строительство для граждан

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