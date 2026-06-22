Крым расположен в зоне, где периодически происходят подземные толчки, — за последние 100 лет фиксировались события магнитудой от пяти до семи баллов

22 июня 2026, 18:18, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Крым готовится к сильному землетрясению в ближайшие три-пять лет, сообщил Юрий Виноградов, глава Единой геофизической службы РАН, в интервью НСН.

22 июня утром у берегов Крыма произошло семь землетрясений подряд. Два из них, с магнитудами 3,7 и 4,4, почувствовали люди. Эти толчки сопровождались афтершоками и форшоками. Эпицентры находились в 26 и 30 километрах от Севастополя. Виноградов отметил, что такие явления для региона нормальны, и напомнил о разрушительном землетрясении 1927 года.

«Подобные события — обычное дело для Крыма. Более мощные землетрясения здесь происходили в 1927 году, с периодичностью примерно раз в сто лет. Сейчас мы ожидаем сильных толчков в ближайшие годы. Регион находится в опасном периоде. В ближайшие три-пять лет нужно быть готовыми к сильному землетрясению. Советские сейсмические карты указывают на возможность землетрясений до девяти баллов в горах Крыма. Обычно такие события происходят не на суше, а в море. Цунами они не вызовут, но возможны повреждения инфраструктуры и оползни в горах», — подчеркнул эксперт.

Виноградов добавил, что слабые землетрясения могут снизить силу будущих катаклизмов.

«Хорошо, что сейчас происходят слабые толчки. Накопленная энергия может выйти сразу или постепенно. Более сильное землетрясение откладывается, но все равно случится. Это зависит от глубины. Прибрежные районы могут почувствовать это сильнее, но беспокоиться пока не стоит. Землетрясения магнитудой четыре балла не опасны. На Камчатке ежедневно происходит 10–12 таких землетрясений, и никто не обращает на это внимания», — отметил он.

Ранее amic.ru писал, что в Сочи произошло мощное землетрясение магнитудой 4,1.